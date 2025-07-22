'Patriot – не панацея': Селезнев рассказал, каких средств ПВО Украине не хватает больше всего

Передача партнерами Украине комплексов Patriot в качестве усиления противовоздушной обороны страны "не является панацеей" от воздушных атак врага. Да, указанные комплексы могут достаточно много, но их использование не всегда уместно и экономически обосновано.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, журналист, полковник ВСУ Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что ПВО, как и другие направления украинской защиты в зоне ответственности Вооруженных сил, должны развиваться комплексно.

Эксперт напомнил слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который говорил, что "не существует Wunderwaffe" – оружия победы. Только комплексное соединение и использование различных типов вооружений, техники, боеприпасов к этому вооружению, а также применение новых технологий "даст нам возможность получить преимущество" – и непосредственно на поле боя, и в целом в войне.

"Patriot – это, безусловно, хорошая история, но это не панацея. Нам также критически важно иметь достаточное количество средств противовоздушной обороны среднего и малого радиуса действия, в частности с целью эффективного противодействия роевым атакам российских дронов", – отметил Владислав Селезнев.

Так, ЗРК Patriot в состоянии обнаружить в воздухе атакующие БПЛА и уничтожить их. Но в среднем дрон стоит 200 тысяч долларов (а самые дешевые – только 15-20 тысяч), и уничтожать их поштучно ракетами Patriot, стоимость которых 1,5 миллиона долларов, "не очень рационально с экономической точки зрения".

"Поэтому нам необходимы и другие системы и средства поражения. Не только зенитно-ударные дроны, но и комплексы ПВО среднего и малого радиуса действия", – отметил эксперт.

Владислав Селезнев добавил, что вряд ли российские агрессоры откажутся от осуществления массированных ракетных и дроновых атак. Но именно активное использование противником дронов в определенной степени удешевляет эти атаки, "ведь ракеты в принципе история дорогая" (одна ракета типа "Кинжал" – это 10 миллионов долларов).

"Безусловно, противник будет идти в область максимального удешевления ракетных и дроновых атак. А нам необходимо искать силы и средства для того, чтобы малыми усилиями, малыми ресурсами противодействовать этим дешевым дронам", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Россия в июне и июле 2025 года начала осуществлять значительно большие дроновые удары по Украине, чем в период с января по май. Так, в ночь с 20 на 21 июля агрессор провел комбинированную атаку, в которой участвовало более 400 беспилотников.

Хоть это число меньше рекордного количества БПЛА (728 единиц одновременно), оно тоже демонстрирует резкий сдвиг в способности РФ неоднократно осуществлять более масштабные удары, считают эксперты.

В указанные сутки украинская ПВО сбила и подавила средствами РЭБ 200 дронов типа "Шахед" и 203 БПЛА-ловушки, а также все ракеты. В то же время 23 ударных беспилотника поразили три точки, а обломки дронов упали в 12 локациях.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как отличают "Шахеды" от дронов-имитаторов. В частности, воины ПВО определяют, где настоящие ударные БПЛА, а где нет, опираясь на радиолокационные особенности параметров полета, а также визуальные и акустические характеристики.

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