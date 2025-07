Резкий "сдвиг": в ISW указали на нюанс с российскими атаками дронов на Украину

Россия в июне и июле 2025 года стала осуществлять значительно более крупные дроновые удары по Украине, чем в период с января по май. В ночь с 20 на 21 июля агрессор провел комбинированную атаку, в которой участвовало более 400 беспилотников.

Видео дня

Хоть эта цифра меньше рекордного количества БПЛА – 728 единиц одновременно, она тоже демонстрирует резкий сдвиг в способности РФ неоднократно осуществлять более масштабные удары. На это указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Оценка аналитиков

Накануне Военно-воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска запустили 426 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-ловушек с направлений нескольких городов РФ. Также они запустили пять аэробаллистических ракет Х-46 "Кинжал", четыре крылатые ракеты "Калибр", одну крылатую ракету "Искандер-К" и 14 крылатых ракет Х-101.

Украинская ПВО сбила и подавила средствами РЭБ 200 дронов типа "Шахед" и 203 БПЛА-ловушки, а также все ракеты. При этом 23 ударных беспилотника поразили три точки, а обломки дронов упали в 12 локациях.

Украинские официальные лица подтвердили, что в ходе российской атаки была повреждена гражданская и жизненно важная инфраструктура в Ивано-Франковской области, в Киеве и Харькове; 15 мирных жителей получили ранения, двое погибли.

Учитывая эти факты, военные аналитики отмечают, что в период с января по май 2025 года Россия редко запускала более 200 беспилотников за ночь.

"А ночной ударный пакет, состоящий из более чем 400 дронв – даже если это намного меньше последнего рекордного показателя в 728 БПЛА за одну атаку – демонстрирует резкий сдвиг в способности России неоднократно запускать более масштабные удары с использованием беспилотников за последние недели с мая 2025 года", – пришли к выводу в ISW.

Что предшествовало

В июне в ISW сообщили, что Россия продолжает производить и накапливать ракеты и ударные дроны для атак на Украину. По словам аналитиков, это свидетельствует о неизменности намерений агрессора победить в войне на поле боя, а также может быть признаком подготовки к будущему прямому противостоянию с НАТО.

Недавно глава ситуационного центра по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг предположил, что в будущем Россия планирует одновременно запускать 2000 дронов, и это создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как отличают "Шахеды" от дронов-имитаторов. В частности, воины ПВО определяют, где настоящие ударные БПЛА, а где нет, опираясь на радиолокационные особенности параметров полета, а также визуальные и акустические характеристики.

