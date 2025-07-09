'Есть особенности параметров полета': в Воздушных силах объяснили, как отличают 'Шахеды' от дронов-имитаторов

Армия государства-агрессора России наращивает количество БПЛА, которые использует во время массированных обстрелов Украины, и среди этих дронов есть "обманки"-имитаторы. В Воздушных силах ВСУ определяют, где настоящие "Шахеды", а где нет, опираясь на радиолокационные особенности параметров полета, а также визуальные и акустические характеристики.

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Об этом сообщил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат. Выступая в телеэфире, он отметил, что с мая-июня противник запускает все больше беспилотников-имитаторов вместе с "Шахедами".

Во время последней атаки (в ночь на 9 июля) враг применил более 300 ударных БПЛА, остальные были именно имитаторами.

Комментируя то, возможно ли определить их во время отражения обстрела, Игнат отметил, что сначала залетают именно "обманки".

"Залетают в составе групп, могут лететь довольно кучно друг к другу, поэтому радиолокационно может быть видно, что это один Shahed, а на самом деле там может быть четыре, или же имитатор один, а могут быть четыре-пять. Потом они уже могут разделяться и лететь в разных направлениях, с разной стороны атаковать ту или иную цель.

"Конечно, есть особенности параметров полета, если мы говорим о радиолокационном обнаружении – маркер на мониторе. При приближении к цели объекта, к пунктам наблюдения, где визуально и акустически тоже идет идентификация той или иной цели, уже и принимается решение, когда знаем, что это Shahed или дрон-имитатор, на определение средства по их уничтожению", – рассказал представитель Воздушных сил.

Он добавил, что у наших защитников есть различные средства уничтожения вражеских летательных аппаратов.

"Понимаем, что авиация истребительная работает. При таких атаках, безусловно, будут работать все – в частности вертолеты армейской авиации, ПВО Сухопутных войск, зенитно-ракетные войска, РЭБ, мобильно-огневые группы – сегодня (9 июля. – Ред.) больше всего сбили именно они... И также БПЛА-перехватчики привлекаются очень активно. Сегодня десятки целей на их счету, это направление тоже развивается", – заметил Игнат.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия в ночь на 9 июля запустила по Украине 728 дронов различных типов, "Шахедов" из них было более трех сотен. Основным направлением вражеского удара была Волынь.

– Луцк пережил самую масштабную атаку с начала войны. В городе вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, зафиксированы разрушения и возгорания также в одном из гаражных кооперативов.

– В Хмельницкой области погиб гражданский. Мужчину 1960 года рождения убили обломки российского дрона-камикадзе.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую масштабную атаку страны-агрессора. Он призвал западных партнеров ввести новые санкции против Кремля.

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