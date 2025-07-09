Было много дронов-имитаторов: в Воздушных силах раскрыли новые детали массированной атаки РФ на Украину

Армия страны-агрессора России в ночь на 9 июля запустила по Украине 728 дронов различных типов, "Шахедов" из них было более трех сотен. Основным направлением вражеского удара была Волынь.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат. По его словам, большее количество запущенных врагом БПЛА – дроны-имитаторы.

"Давайте сразу немножко градус напряжения немного снимем. Скажем, что не "Шахедов" летело такое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше трехсот, и большое количество их было уничтожено ПВО", – сказал Юрий Игнат.

По его словам, на этот раз противовоздушная оборона справилась неплохо.

Есть определенные последствия от запущенных россиянами "Кинжалов", хотя далеко не все эти ракеты долетели до целей.

По словам начальника управления коммуникаций ВС ВСУ, хорошо себя проявили дроны-перехватчики. На их счету – десятки сбитых вражеских БПЛА.

Кроме того, враг выпустил семь крылатых ракет и шесть аэробаллистических – в целом применено 741 средство воздушного нападения.

Игнат подтвердил, что основным направлением ударов была Волынь.

"Волынь, и аэродром, в том числе и отдельные предприятия на этом направлении", – сказал спикер о цели атаки.

В последнее время РФ направляет средства нападения точечно, фокусируясь на одном направлении.

Игнат также вспомнил о последствиях атаки на Житомирщине.

Там подверглись разрушениям производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки, повреждено остекление окон двух многоэтажек. Предварительно, никто не пострадал.

В то же время в сети показали статистику запуска "Шахедов" и дронов-имитаторов в мае и июне 2025 года. Судя по ней, враг в первую очередь накопил дронов-"обманок" для нынешней атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 9 июля РФ атаковала Украину с воздуха 741 средством поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 целей.

Во время ночной атаки на Киевщине успешно работала ПВО, однако в одном из районов из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшая.

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