На Хмельнитчине в результате вражеской атаки погиб мужчина: появились подробности

Ночью 9 июля оккупационная армия Россия нанесла удары по территории Хмельницкой области. Вследствие вражеской атаки погиб человек 1960 года рождения.

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Мужчину убили обломки российского дрона-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По информации ОВА, жертвой путинских террористов стало человек, который проживал в Хмельницком районе. В областной администрации уточнили, что погибший получил смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа Shahed. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Стоит отметить, что российские войска атаковали Хмельницкую область не только дронами-камикадзе, но и ракетами. По информации областной администрации, одну крылатую ракету силы противовоздушной обороны уничтожили. Также был обезврежен один российский БПЛА.

Напомним, 9 июля российская террористическая армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под вражеской атакой оказалась, в частности, Житомирская область, где зафиксированы разрушения.

Ранее сообщалось, что 9 июля страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в одном из районов в результате падения обломков возник пожар, есть пострадавшая.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами различных типов. Враг задействовал в атаке 741 средство воздушного поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 из них.

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