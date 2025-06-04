Россия сделала ставку на увеличение объемов выпуска дронов и ракет: в ISW объяснили, к чему готовится агрессор

Россия продолжает производить и накапливать ракеты и ударные дроны для атак на Украину. Это свидетельствует о неизменности намерений РФ победить в войне на поле боя, а также может быть признаком подготовки к будущему прямому противостоянию с НАТО.

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Также государство-агрессор продолжает экспериментировать с "ударными пакетами", комбинируя применение ракет различных типов с "Шахедами" и дронами-имитаторами. О ситуации и намерениях России говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

"Россия продолжает производить и накапливать ракеты и беспилотники для ударов по Украине, демонстрируя неизменную преданность России выигрышу войны военными средствами", – отмечают аналитики.

В качестве аргумента они приводят данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что по состоянию на середину мая 2025 года российские вооруженные силы накопили более 13 000 баллистических, крылатых и других ракет, в частности: почти 600 баллистических ракет "Искандер-М", более 100 гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал", почти 300 крылатых ракет Х-101, более 400 крылатых ракет "Калибр", до 300 крылатых ракет Х-22/32, около 700 крылатых ракет "Оникс" и противокорабельных ракет "Циркон", около 60 баллистических ракет КН-23 северокорейского производства и около 11 000 ракет ПВО С-300/400.

При этом объемы производства новых средств воздушного нападения в военной разведке оценивают на уровне около 150-200 ракет в месяц. В частности, военные заводы государства-агрессора ежемесячно выпускают примерно от 60 до 70 "Искандер-М", от 10 до 15 "Кинжалов", от 20 до 30 Х-101, от 25 до 30 "Калибров", до 10 Х-32 и всего от 20 до 30 ракет "Оникс" и "Циркон".

Аналитики подчеркнули, что до 1 июня масштабы российских воздушных атак на Украину росли, в частности враг использовал и ракеты. Однако операция Службы безопасности Украины "Паутина", в ходе которой была уничтожена часть имеющихся у РФ стратегических бомбардировщиков, внесла свои коррективы и снизит способность России наносить дальнейшие крупные удары крылатыми ракетами с воздушного базирования по Украине. Впрочем, учитывая, что стратегическая авиация у Москвы все еще остается – Россия и в дальнейшем сохраняет возможность наносить удары по Украине ракетами, запущенными с воздуха.

В то же время, как заявил накануне начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, основную ставку враг сейчас делает не на ракеты воздушного базирования. По его словам, около половины всех ударных российских дронов дальнего радиуса действия, запущенных против Украины, являются имитаторами, тогда как другая половина – настоящие беспилотники типа "Шахед". Это порождение иранской оборонки уже давно доминирует в российских ударных пакетах. Что же касается ракет, то в последнее время россияне чаще используют баллистику наземного базирования, чем пускают крылатые ракеты с воздуха.

"ISW продолжает оценивать, что усилия России по увеличению отечественного производства беспилотников и ракет, а также текущая адаптация ударных пакетов, вероятно, является частью более широких усилий по подготовке к длительной войне в Украине и, возможно, будущей войны против НАТО", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW оценили результат переговоров в Стамбуле и объяснили, что стоит за требованиями Кремля. Москва по-прежнему требует от Киева неприемлемых уступок, не желая уступать сама ни в чем. К тому же, отказ РФ предоставить Украине свой "меморандум" до встречи 2 июня в Стамбуле обеспечил безрезультативность переговоров. Единственным результатом стала договоренность о новом обмене пленными.

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