В ГУР раскрыли, сколько разных ракет способна производить Россия за месяц

Пока западные эксперты пытаются спрогнозировать, каким может быть ответ Кремля на уничтожение в рамках спецоперации "Паутина" российских стратегических бомбардировщиков, – в Главном управлении разведки собирают информацию о ракетном арсенале государства-агрессора. В арсенале РФ остаются сотни ракет различных типов, в том числе почти 600 баллистических "Искандер-М" и более 100 гиперзвуковых "Кинжалов".

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При этом враг продолжает изготавливать новые ракеты, за месяц с конвейеров сходит примерно 10% от имеющихся запасов ракет каждого типа. О запасах врага и темпах их восполнения в ГУР рассказали изданию NV.

Согласно предположениям западных чиновников и экспертов, "ответ" Кремля на сокрушительный удар по одной из составляющих "ядерной триады" – стратегической авиации – Россия может ответить массированными ракетными или комбинированными атаками. Целями агрессор скорее всего уже привычно выберет гражданскую инфраструктуру Украины, не исключена и новая попытка уничтожить украинскую энергосистему.

Тем временем в военной разведке Украины пристально следят за ракетным арсеналом врага.

Так, по состоянию на середину мая, по данным ГУР, Россия имела в запасе:

баллистических ракет "Искандер-М" – почти 600 единиц;

гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" – более 100 единиц;

крылатых ракет "Искандер-К" – почти 300 единиц;

крылатых ракет X-101 – более 300 единиц;

крылатых ракет "Калибр" – более 400 единиц;

крылатых ракет X-22/32 – до 300 единиц;

крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" – 700 единиц;

баллистических северокорейских ракет KN-23 – 60 единиц;

зенитных управляемых ракет для ЗРС типа С-300П/С-400 – около 11 тыс. единиц.

При этом российский ВПК работает над производством новых ракет. За месяц враг может наращивать имеющиеся запасы примерно на 10% ракет большинства типов.

Так, ежемесячно с конвейеров российских военных заводов сходят примерно:

"Искандер-М" – 60-70 единиц;

"Кинжал" – 10-15 единиц;

"Искандер-К" - 20-30 единиц;

X-101 – 60-70 единиц;

"Калибр" – 25-30 единиц;

X-32 – до 10 единиц;

"Оникс" и "Циркон" -– 20-30 единиц в общей сложности.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский дипломат дал прогноз, как РФ ответит на операцию "Паутина". В том, что этот "ответ" будет, он не сомневается, ведь российскому диктатору крайне необходимо спасти остатки российского "престижа".

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