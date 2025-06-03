'Путину нужно сделать ход': дипломат дал прогноз, как РФ ответит на операцию 'Паутина', и указал на нюанс с позицией Трампа

Российский диктатор Владимир Путин должен ответить на впечатляющую атаку Службы безопасности Украины на составляющую "ядерной триады" России – стратегическую авиацию. Это нужно Кремлю, чтобы сохранить остатки репутации.

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Каким может быть этот ответ – сложно сказать, скорее всего это будет очередная, еще более жестокая атака на гражданских украинцев, и здесь важно не только сохранить, но и усилить давление на агрессора. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Дипломат уверен, что Москва раздумывает над "ответом" на украинскую операцию "Паутина", в ходе которой дроны поразили самолеты сразу на нескольких военных аэродромах в глубоком тылу врага.

"Для поддержания престижа Путину нужно будет сделать какой-то ответный ход. Как именно Россия будет отвечать – трудно сказать. Но мы можем, к сожалению, увидеть очередную жесткую атаку – возможно, с использованием еще большего количества дронов и ракет. Хотя, честно говоря, трудно представить, как это может быть еще более адским, чем то, что мы наблюдали в последнее время. Поэтому нашим Вооруженным силам и силам ПВО стоит быть максимально готовыми к очередному "адскому фейерверку". Если это случится – ничего удивительного, к этому нужно готовиться. Нашим партнерам также нужно ускорить поставки систем противовоздушной обороны Украине", – подчеркнул Шамшур.

Он назвал текущую ситуацию "традиционно тревожной" и посоветовал готовиться к отражению атаки. А вместе с тем – не допускать уныния и упаднических настроений.

"Важно не только предвидеть, что может произойти, но и активно готовиться к отражению атаки. И главное – не позволять, чтобы очередная агрессия стала аргументом в пользу мира любой ценой. Наоборот – именно сейчас нужно максимально давить на Россию, особенно в момент, когда ее экономика начинает шататься", – считает дипломат.

В то же время Шамшур высказался относительно возможного введения санкций против России Соединенными Штатами Америки. По его мнению, бурная деятельность инициатора законопроекта об "адских санкциях", сенатора-республиканца Линдси Грэма была санкционирована президентом США Дональдом Трампом.

"Представить себе, что будет принято что-то действительно противоречивое для Трампа, учитывая то, что он контролирует Конгресс, – почти невозможно. Соответственно, интересно, какую роль должен сыграть этот законопроект о введении более жестких санкций против России, учитывая близость Грэма к Трампу. Вероятно, Трамп дал согласие на этот ход", – отметил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что для усиления санкционного давления Конгресс президенту США не нужен.

"Принятие этого законопроекта не является обязательным условием для введения санкций – это вопрос к самому Трампу. Президент США имеет все полномочия, чтобы самостоятельно вводить санкции, без голосования в Конгрессе. Он может это сделать по собственному решению, как уже не раз было в истории. В то же время любой законопроект в сфере внешней политики обычно не является обязательным к исполнению для президента. То есть он может согласиться с ним формально, но не реализовывать его положения. Поэтому я считаю, что сейчас этот законопроект – это больше политическая игра, определенная демонстрация. А вот реальное введение санкций – это исключительно вопрос к Трампу", – отметил Шамшур.

При этом дипломат отметил, что американского президента все чаще критикуют за проявления слабости на внешнеполитической арене, в частности в отношении России и Китая. Эта критика уже оформилась в настоящий мем, аббревиатуру "TACO", что растолковывается как Trump Always Chickens Out, то есть Трамп всегда отступает в последний момент.

"И вот сейчас главный вопрос – согласится ли он и дальше выглядеть слабо или все же произойдет реальное введение жестких санкций? Вот именно этот фактор может заставить американского лидера действовать, учитывая его психотип. При этом нельзя исключать, что он скажет: "Вот Украина нанесла удар, поэтому надо давить и на Украину тоже". Но вопрос не в заявлениях, а в реальных действиях", – считает Шамшур.

Сейчас, по его мнению, вопрос заключается в том, что возьмет верх – самолюбие или корыстолюбие американского президента.

"Сейчас ситуация для него неприятная – его все чаще воспринимают как слабого лидера. Сначала он заявляет одно – потом отступает. И такие колебания уже стали его фирменным стилем. Появление "TACO" болезненно ударило по его самолюбию. И теперь ключевой вопрос – что для него важнее: сохранить возможность контактов с Россией, для реализации экономических или политических проектов, или все же избежать образа слабого лидера и пособника Путина? Мне кажется, для него война в Украине – лишь часть более широкого замысла, геополитического проекта. И если он сделает вывод, что надо действовать жестче, – санкции возможны. Если же нет – то он или откажется от давления на Путина, или даже может вообще выйти из этого процесса, то есть США прекратят играть активную роль. И такие сигналы уже звучали", – говорит дипломат.

"Лакмусом" реальных намерений Трампа и их влияния на реальную ситуацию, по мнению Шамруша, является ответ на вопрос, продолжит ли Вашингтон военную помощь Украине.

Напомним, ранее: в Белом доме сказали, готов ли Трамп встретиться с Путиным и Зеленским. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Вашингтон не исключает вариант трехсторонней встречи, однако в администрации Трампа считают более предпочительным проведение двусторонних переговоров между Киевом и Москвой в частности на высшем уровне.

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