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Россия не способна атаковать Украину тысячами дронов в день. Селезнев рассказал об ИПСО Кремля

Татьяна Гайжевская
War
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Россия не способна атаковать Украину тысячами дронов в день. Селезнев рассказал об ИПСО Кремля

На фоне все более массированных дроновых атак страны-агрессора России на Украину создается впечатление, что их производство в РФ также возрастает в геометрической прогрессии. Но это далеко не так. РФ в состоянии производить ежедневно не более 180 дронов, включая как ударные "Шахеды", так и дроны-обманки. Масштабные атаки на Украину с участием сотен дронов – всего лишь результат накопления. И эти атаки, и рассказы кремлевских пропагандистов о том, что Москва может производить 2 тысячи дронов в день, де-факто являются ИПСО и преследуют цель подорвать моральный дух, сломить украинцев.

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США и Германия согласовали передачу Украине пяти систем ПВО Patriot, но использование дорогостоящих ракет против дешевых дронов экономически нецелесообразно. Необходимо усиление украинской ПВО за счет более дешевых мобильных систем малого и среднего радиуса действия, а также зенитных дронов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Первый вопрос касается огромного количества дронов, которые враг запускает по Украине. С одной стороны, российские пропагандисты говорят о миллиардах дронов, которые якобы они способны произвести. С другой стороны, мы видим реальную картину, когда количество дронов во время последних атак действительно существенно возросло. Считаете ли вы, что здесь все же речь идет по большей части о гибридной, психологической составляющей войны? Возможно ли, что подобные масштабные атаки – своего рода ограниченная во времени акция, преследующая цель сломить дух украинцев, и что реально сегодня агрессор не имеет возможности в долгосрочной перспективе атаковать Украину таким огромным количеством дронов?

– Китайский стратег Сунь-цзы говорил: если ты слаб, покажи, что ты силен, если ты силен, покажи, что ты слаб. Это классика, проверенная веками войн в истории человечества. В принципе, то, что сейчас делают россияне, – это информационная составляющая гибридной агрессии Российской Федерации против Украины, которую она начала еще в 2014 году. Безусловно, атаковать ежесуточно дронами в количестве 400 и более единиц РФ не способна, потому как она не способна изготавливать такое количество дронов.

Максимум, потолок промышленных возможностей россиян по состоянию на сегодняшний день на всех площадках – это 150, 170, может быть, 180 дронов в сутки. Причем тут речь идет не только о дронах-камикадзе типа "Шахед-131", "Шахед-136", но и о дронах-обманкак "Пародия", "Гербера" и иных модификациях. То есть фактически потолок российских возможностей – это явно не 400 в сутки.

Откуда в таком случае берутся эти 400 дронов, которые иногда прилетают на наши с вами головы? Это процесс накопления.

Например, минувшей ночью (в ночь с 20 на 21 июля. – Ред.) россияне задействовали всего лишь 42 дрона, запуская их с двух площадок. То есть в сухом остатке у них осталось в запасах как минимум 130 единиц этих дронов. В течение нескольких дней они снова будут накапливать дроны и, когда выйдут на приемлемую цифру, вновь используют массированные ракетно-дроновые атаки.

Поэтому очевидно, что противник, действуя волнообразно, атакуя наши рубежи и позиции не только на передовой, но и глубоко в тылу, безусловно, пытается сломить нашу волю к сопротивлению, продемонстрировать не только Украине, но и всему миру, мол, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы относительно недорогими силами и средствами создавать серьезные проблемы для функционирования Украины как государства. И в этом процессе они последовательны.

Но, в принципе, мы должны эту ситуацию оценить еще и с точки зрения контрдействий украинских Сил обороны, а тут у нас есть некоторые проблемы в части эффективного использования дронов-камикадзе. Я знаю, что у нас по Одессе и в целом по югу нашей страны этот вопрос еще не закрыт. Причем проблема не столько в техническом обеспечении этих процессов, сколько в принятии определенных организационных, командирских, лидерских решений военными чиновниками на местах.

Знаю, что этот вопрос сейчас активно обсуждается, в том числе на площадках в Офисе президента. Надеюсь, что абсолютно рациональное и адекватное ситуации решение, дабы эта система заработала, будет вскоре принято, потому что есть специалисты, есть технологические решения, есть оборудование.

Ведь несложно проанализировать, используя в том числе данные мониторинга, что, в принципе, россияне стараются использовать одни и те же каналы, которыми направляют в глубину нашей страны дроны-камикадзе. Использование нескольких боевых расчетов, обеспеченных достаточным количеством зенитных дронов, будет способно изменить ход действий россиян в части уменьшения эффективности атак, в том числе масштабных дроновых.

– Германия и Соединенные Штаты согласовали передачу Украине пяти систем Patriot. С одной стороны, мы видим массированные атаки дронов, которые очень сильно нагружают нашу ПВО. С другой стороны, Украина получит пять систем Patriot. Как вы считаете, можно ли говорить о том, что наша система ПВО станет более устойчивой именно благодаря этим Patriot или все же необходимы дополнительные специальные меры противодействия дронам?

– В декабре 2023 года тогдашний главком Вооруженных сил Украины Залужный говорил о том, что не существует Wunderwaffe, то есть оружия победы, лишь только комплексное соединение и использование разных типов вооружений, техники, боеприпасов к этому вооружению, технологий. Применение технологий, вооружения и техники позволит нам получить преимущество на поле боя и, соответственно, иметь преимущество в целом в войне.

Patriot – это, безусловно, хорошая история, но это не панацея. Нам также критично важно иметь достаточное количество средств противовоздушной обороны среднего и малого радиуса действия, в том числе с целью эффективного противодействия роевым атакам российских дронов. Очевидно, что дрон стоимостью 200 тысяч долларов разбивать ракетой Patriot, которая стоит 1,5 миллиона долларов, не очень рационально с экономической точки зрения. Поэтому понятно, что нам необходимы и иные системы и средства поражения, не только зенитно-ударные дроны, но и комплексы ПВО среднего и малого радиуса действия.

Россия не способна атаковать Украину тысячами дронов в день. Селезнев рассказал об ИПСО Кремля

Безусловно, мы должны понимать, что вряд ли Российская Федерация откажется от опции совершения массированных ракетных и дроновых атак. Причем активное использование противником именно дронов в определенной степени удешевляет эти атаки, ведь ракеты в принципе история дорогая. Дрон стоит 200 тысяч долларов, а ракета типа "Кинжал", которую россияне в последнее время крайне редко используют, – это 10 миллионов долларов. Цифры несопоставимые. Поэтому, безусловно, противник будет уходить в область максимального удешевления ракетных и дроновых атак.

А нам нужно искать силы и средства для того, чтобы малыми усилиями, малыми ресурсами противодействовать этим дешевым дронам, которые противник все более массивно использует.

Кстати, в части цифр. Буквально на днях я видел заявление немецкого генерала Кристиана Фройдинга о том, что, мол, в ближайшей перспективе Россия будет использовать до 2000 дронов в сутки во время массированных атак. Но такое возможно только при условии накопления этих дронов в течение двух и более недель. Ежесуточно в таких объемах, и даже намного меньших, РФ не способна эту опцию реализовать.

– Это, конечно, очень хорошая новость. Еще одна хорошая новость – в Сумской области за последние две недели украинские войска вернули под контроль три населенных пункта: это Андреевка, Кондратовка и Алексеевка. Насколько я понимаю, эти успехи наших Сил обороны связаны отчасти и с тем, что была проведена Курская спецоперация. Как вы рассматриваете перспективы этой операции? Необходимо ли ее свернуть?

– Я думаю, что определенная превентивная деятельность украинских Сил обороны продолжает иметь место. Почему? Потому что самая лучшая оборона – это атака. И безусловно, действия украинской армии на территории Курской области носили исключительно превентивный характер, ведь в мае 2024 года Путин заявил о создании так называемой буферной зоны на территории Украины. Речь идет об областях, которые граничат с Россией. Это Харьковская, Сумская, Черниговская области. Для того чтобы максимально эффективно противодействовать таким намерениям противника, была проведена Курская наступательная операция. Поэтому наша задача никуда не делась.

Россия не способна атаковать Украину тысячами дронов в день. Селезнев рассказал об ИПСО Кремля

В настоящее время бои на территории Курской области продолжаются. Крайняя цифра, которую я слышал от главкома Сырского, – ВСУ контролируют 90 квадратных километров. Также звучала информация о том, что мы удерживаем несколько плацдармов на территории Белгородской области.

Буквально только что я видел сообщение о том, что задержан заместитель губернатора Брянской области по обвинению в хищении федеральных ресурсов во время строительства инженерных фортификаций на территории Брянской области. Вполне вероятно, что сейчас Россия проводит определенный аудит и видит, что деньги банально были разворованы не только на территории Курской и Белгородской областей, но и, как видим, в Брянской области. К чему я это говорю? Вполне вероятно, что сейчас украинские Силы обороны проводят определенные мероприятия, поисково-рейдовые действия, в том числе на территории Брянской области. Но то, что в приграничье постоянно происходят стычки и действуют ДРГ – как противника, так и наши, – это очевидно.

Определенные мероприятия, направленные на недопущение концентрации вражеских сил и средств, также постоянно проводятся. Поэтому говорить о схлопывании Курской операции и действий украинской армии на территории российского приграничья я бы не стал.

Скажу больше, те же транспортные коллапсы, которые в последнее время все чаще происходят на территории Российской Федерации, – это и блокирование авиаперевозок, и замедление движения военных эшелонов в разных российских регионах, которые находятся недалеко от границы с Украиной, – это результат деятельности украинских Сил обороны, направленной на максимальное усложнение российской логистики. Ведь логистика – это ресурс, а ресурс является определяющим фактором на поле боя.