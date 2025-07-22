Россия не способна атаковать Украину тысячами дронов в день. Селезнев рассказал об ИПСО Кремля

На фоне все более массированных дроновых атак страны-агрессора России на Украину создается впечатление, что их производство в РФ также возрастает в геометрической прогрессии. Но это далеко не так. РФ в состоянии производить ежедневно не более 180 дронов, включая как ударные "Шахеды", так и дроны-обманки. Масштабные атаки на Украину с участием сотен дронов – всего лишь результат накопления. И эти атаки, и рассказы кремлевских пропагандистов о том, что Москва может производить 2 тысячи дронов в день, де-факто являются ИПСО и преследуют цель подорвать моральный дух, сломить украинцев.

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США и Германия согласовали передачу Украине пяти систем ПВО Patriot, но использование дорогостоящих ракет против дешевых дронов экономически нецелесообразно. Необходимо усиление украинской ПВО за счет более дешевых мобильных систем малого и среднего радиуса действия, а также зенитных дронов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Первый вопрос касается огромного количества дронов, которые враг запускает по Украине. С одной стороны, российские пропагандисты говорят о миллиардах дронов, которые якобы они способны произвести. С другой стороны, мы видим реальную картину, когда количество дронов во время последних атак действительно существенно возросло. Считаете ли вы, что здесь все же речь идет по большей части о гибридной, психологической составляющей войны? Возможно ли, что подобные масштабные атаки – своего рода ограниченная во времени акция, преследующая цель сломить дух украинцев, и что реально сегодня агрессор не имеет возможности в долгосрочной перспективе атаковать Украину таким огромным количеством дронов?

– Китайский стратег Сунь-цзы говорил: если ты слаб, покажи, что ты силен, если ты силен, покажи, что ты слаб. Это классика, проверенная веками войн в истории человечества. В принципе, то, что сейчас делают россияне, – это информационная составляющая гибридной агрессии Российской Федерации против Украины, которую она начала еще в 2014 году. Безусловно, атаковать ежесуточно дронами в количестве 400 и более единиц РФ не способна, потому как она не способна изготавливать такое количество дронов.

Максимум, потолок промышленных возможностей россиян по состоянию на сегодняшний день на всех площадках – это 150, 170, может быть, 180 дронов в сутки. Причем тут речь идет не только о дронах-камикадзе типа "Шахед-131", "Шахед-136", но и о дронах-обманкак "Пародия", "Гербера" и иных модификациях. То есть фактически потолок российских возможностей – это явно не 400 в сутки.

Откуда в таком случае берутся эти 400 дронов, которые иногда прилетают на наши с вами головы? Это процесс накопления.

Например, минувшей ночью (в ночь с 20 на 21 июля. – Ред.) россияне задействовали всего лишь 42 дрона, запуская их с двух площадок. То есть в сухом остатке у них осталось в запасах как минимум 130 единиц этих дронов. В течение нескольких дней они снова будут накапливать дроны и, когда выйдут на приемлемую цифру, вновь используют массированные ракетно-дроновые атаки.

Поэтому очевидно, что противник, действуя волнообразно, атакуя наши рубежи и позиции не только на передовой, но и глубоко в тылу, безусловно, пытается сломить нашу волю к сопротивлению, продемонстрировать не только Украине, но и всему миру, мол, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы относительно недорогими силами и средствами создавать серьезные проблемы для функционирования Украины как государства. И в этом процессе они последовательны.

Но, в принципе, мы должны эту ситуацию оценить еще и с точки зрения контрдействий украинских Сил обороны, а тут у нас есть некоторые проблемы в части эффективного использования дронов-камикадзе. Я знаю, что у нас по Одессе и в целом по югу нашей страны этот вопрос еще не закрыт. Причем проблема не столько в техническом обеспечении этих процессов, сколько в принятии определенных организационных, командирских, лидерских решений военными чиновниками на местах.

Знаю, что этот вопрос сейчас активно обсуждается, в том числе на площадках в Офисе президента. Надеюсь, что абсолютно рациональное и адекватное ситуации решение, дабы эта система заработала, будет вскоре принято, потому что есть специалисты, есть технологические решения, есть оборудование.

Ведь несложно проанализировать, используя в том числе данные мониторинга, что, в принципе, россияне стараются использовать одни и те же каналы, которыми направляют в глубину нашей страны дроны-камикадзе. Использование нескольких боевых расчетов, обеспеченных достаточным количеством зенитных дронов, будет способно изменить ход действий россиян в части уменьшения эффективности атак, в том числе масштабных дроновых.

– Германия и Соединенные Штаты согласовали передачу Украине пяти систем Patriot. С одной стороны, мы видим массированные атаки дронов, которые очень сильно нагружают нашу ПВО. С другой стороны, Украина получит пять систем Patriot. Как вы считаете, можно ли говорить о том, что наша система ПВО станет более устойчивой именно благодаря этим Patriot или все же необходимы дополнительные специальные меры противодействия дронам?

– В декабре 2023 года тогдашний главком Вооруженных сил Украины Залужный говорил о том, что не существует Wunderwaffe, то есть оружия победы, лишь только комплексное соединение и использование разных типов вооружений, техники, боеприпасов к этому вооружению, технологий. Применение технологий, вооружения и техники позволит нам получить преимущество на поле боя и, соответственно, иметь преимущество в целом в войне.

Patriot – это, безусловно, хорошая история, но это не панацея. Нам также критично важно иметь достаточное количество средств противовоздушной обороны среднего и малого радиуса действия, в том числе с целью эффективного противодействия роевым атакам российских дронов. Очевидно, что дрон стоимостью 200 тысяч долларов разбивать ракетой Patriot, которая стоит 1,5 миллиона долларов, не очень рационально с экономической точки зрения. Поэтому понятно, что нам необходимы и иные системы и средства поражения, не только зенитно-ударные дроны, но и комплексы ПВО среднего и малого радиуса действия.

Безусловно, мы должны понимать, что вряд ли Российская Федерация откажется от опции совершения массированных ракетных и дроновых атак. Причем активное использование противником именно дронов в определенной степени удешевляет эти атаки, ведь ракеты в принципе история дорогая. Дрон стоит 200 тысяч долларов, а ракета типа "Кинжал", которую россияне в последнее время крайне редко используют, – это 10 миллионов долларов. Цифры несопоставимые. Поэтому, безусловно, противник будет уходить в область максимального удешевления ракетных и дроновых атак.

А нам нужно искать силы и средства для того, чтобы малыми усилиями, малыми ресурсами противодействовать этим дешевым дронам, которые противник все более массивно использует.

Кстати, в части цифр. Буквально на днях я видел заявление немецкого генерала Кристиана Фройдинга о том, что, мол, в ближайшей перспективе Россия будет использовать до 2000 дронов в сутки во время массированных атак. Но такое возможно только при условии накопления этих дронов в течение двух и более недель. Ежесуточно в таких объемах, и даже намного меньших, РФ не способна эту опцию реализовать.

– Это, конечно, очень хорошая новость. Еще одна хорошая новость – в Сумской области за последние две недели украинские войска вернули под контроль три населенных пункта: это Андреевка, Кондратовка и Алексеевка. Насколько я понимаю, эти успехи наших Сил обороны связаны отчасти и с тем, что была проведена Курская спецоперация. Как вы рассматриваете перспективы этой операции? Необходимо ли ее свернуть?

– Я думаю, что определенная превентивная деятельность украинских Сил обороны продолжает иметь место. Почему? Потому что самая лучшая оборона – это атака. И безусловно, действия украинской армии на территории Курской области носили исключительно превентивный характер, ведь в мае 2024 года Путин заявил о создании так называемой буферной зоны на территории Украины. Речь идет об областях, которые граничат с Россией. Это Харьковская, Сумская, Черниговская области. Для того чтобы максимально эффективно противодействовать таким намерениям противника, была проведена Курская наступательная операция. Поэтому наша задача никуда не делась.

В настоящее время бои на территории Курской области продолжаются. Крайняя цифра, которую я слышал от главкома Сырского, – ВСУ контролируют 90 квадратных километров. Также звучала информация о том, что мы удерживаем несколько плацдармов на территории Белгородской области.

Буквально только что я видел сообщение о том, что задержан заместитель губернатора Брянской области по обвинению в хищении федеральных ресурсов во время строительства инженерных фортификаций на территории Брянской области. Вполне вероятно, что сейчас Россия проводит определенный аудит и видит, что деньги банально были разворованы не только на территории Курской и Белгородской областей, но и, как видим, в Брянской области. К чему я это говорю? Вполне вероятно, что сейчас украинские Силы обороны проводят определенные мероприятия, поисково-рейдовые действия, в том числе на территории Брянской области. Но то, что в приграничье постоянно происходят стычки и действуют ДРГ – как противника, так и наши, – это очевидно.

Определенные мероприятия, направленные на недопущение концентрации вражеских сил и средств, также постоянно проводятся. Поэтому говорить о схлопывании Курской операции и действий украинской армии на территории российского приграничья я бы не стал.

Скажу больше, те же транспортные коллапсы, которые в последнее время все чаще происходят на территории Российской Федерации, – это и блокирование авиаперевозок, и замедление движения военных эшелонов в разных российских регионах, которые находятся недалеко от границы с Украиной, – это результат деятельности украинских Сил обороны, направленной на максимальное усложнение российской логистики. Ведь логистика – это ресурс, а ресурс является определяющим фактором на поле боя.