У Сил обороны есть успехи на Сумском направлении, враг продвинулся в Донецкой области: анализ ISW

Украинские военнослужащие держат оборону по всей линии фронта и проводят на некоторых участках контрнаступательные действия. Враг в свою очередь концентрирует усилия на Донбассе, пытаясь захватить как можно больше украинских территорий.

Видео дня

В Сумской области за последние две недели украинские войска вернули под свой контроль Андреевку, Кондратовку и Алексеевку (все к северу от города Сумы). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Сумское направление

Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на северо-востоке Кондратовки и юго-западе Яблоновки (северо-восток города Сумы). В то же время украинские войска продвинулись к Новониколаевке (к северо-востоку от Алексеевки) за последние две недели, однако враг улучшил свои позиции в районе Яблоновки и Алексеевки и в направлении Садков (к северо-востоку от города Сумы).

Также путинские войска недавно провели наступательные операции на севере Сумской области, в том числе к северу от города Сумы в районе Алексеевки и к северо-востоку от города Сумы в районе Ворачино, Юнаковки и Садков. Украинские войска контратакуют в районе Константинови, Владимировки, Новомиколаевки и Алексеевки (к северу от города Сумы).

Боевые действия на Харьковщине

Российские оккупационные войска пытаются оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии. В течение 21 июля оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но успеха не имели.

Российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Старицы 20 и 21 июля. При этом украинские войска контратаковали в районе Волчанска.

Российские войска на севере Харьковской области проводят мотострелковые и пехотные атаки, а также иногда пытаются использовать тяжёлую технику. Захватчики передвигаются небольшими группами по два человека и атакуют на мотоциклах и багги.

Северское направление

Путинские войска пытаются захватить всю Донецкую область и, возможно, продвинуться в Днепропетровскую область. 21 июля россияне продолжили наступательные действия на Сиверском направлении, однако подтвержденного прогресса не добились.

Российские войска атаковали северо-восточнее Сиверска в районе Серебрянки и Григоровки, восточнее Сиверска в районе Верхнокаменского, юго-восточнее Сиверска в районе Выимки и юго-западнее Сиверска в районе Федоровки.

Бои за Часов Яр и Торецк

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западной части Белой Горы (к югу от Часов Яра). Также захватчики могли продвинуться на расстояние до одного километра вдоль железной дороги в направлении Александро-Шултино (к западу от Белой Горы).

Российские войска атаковали южнее Часова Яра в районе Белой Горы и Предтечино. Российские пропагандисты в свою очередь жаловались, что украинские войска контратаковали в районе Белой Горы и Александро-Шултино.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 июля, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку от Русина Яра (северо-западнее Торецка). Подразделения российских 242-го и 255-го мотострелковых полков недавно могли продвинуться на 250-300 метров в направлениях Попов Яр, Полтавка и Новооленовка (все к северо-западу от Торецка). Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись дальше к востоку от Русина Яра, юго-западу от Катериновки (к северо-западу от Торецка) и юго-востоку от Полтавки (к северо-западу от Торецка).

Заместитель командира украинского батальона, действующего на Торецком направлении, заявил, что российские войска часто нападают без достаточного запаса продовольствия и воды.

Покровское направление

Российские войска недавно продвинулись к югу от Покровска на фоне сообщений о том, что российское военное командование усиливает группировку своих войск к северо-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 21 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточном Звирово и захватили оставшуюся часть Песчаного (оба к югу от Покровска).

Также подразделения российской 15-й отдельной мотострелковой бригады могли продвинуться к западной окраине Удачного (юго-западнее Покровска) и перекрыли трассу Т-0406 Покровск-Межева.

Российские войска атаковали в районе самого Покровска; к северо-востоку от Покровска в районе Маяка, Владимировки, Новоторецкого и Новоэкономического; к востоку от Покровска в районе Мирнограда; к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки; к югу от Покровска в районе Звирово и Новоукраинки; и к юго-западу от Покровска в районе Удачного.

Что предшествовало контратаке ВСУ на Сумщине

По информации Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают предпринимать десятки попыток атаковать позиции украинских войска на Сумщине. В утренней сводке за 22 июля говорится, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом двенадцать управляемых авиационных бомб, и совершил 318 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

Напомним, в ночь на 21 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку, в основном нацеливаясь на Харьков, Киев и западные области Украины. Враг в целом применил 450 средств воздушного нападения. Из них защитники неба сбили 224 средства (200 ударных дронов типа Shahed, остальные – ракеты, часть из которых была подавлена РЭБ).

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