Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: произошли пожары, пострадал мужчина

Российские войска в ночь на 25 июля снова атаковали Днепропетровскую область. В ряде населенных пунктов вспыхнули пожары, разрушениям подверглись жилые дома, гаражи, фермерское хозяйство и предприятие.

Пострадал мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Подробности сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Что известно

Ночью на Днепропетровщине работали силы противовоздушной обороны: защитникам неба удалось уничтожить семь вражеских ударных дронов.

Однако без последствий вражеский террор не прошел.

Прилеты зафиксированы в Маломихайловской и Васильковской громадах Синельниковского района. Там возникли пожары в фермерском хозяйстве и в здании, которое не эксплуатировалось.

Повреждения получил многоквартирный дом, три гаража и линия электропередач.

Пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В Павлограде в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар на территории предприятия.

Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами. Враг сбросил боеприпасы с БпЛА по Никополю и Марганецкой громаде. Там огонь охватил хозяйственную постройку и гараж.

Что предшествовало

Накануне, 24 июля, россияне устроили массированную атаку по Одессе. В результате вражеских ударов горел знаменитый рынок Привоз, погиб мужчина.

А по Харькову россияне ударили КАБами. В результате атаки РФ пострадали по меньшей мере 42 человека, среди них – дети и беременные.

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