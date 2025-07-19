Некоторые Telegram-каналы помогают врагу во время атак: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

Часть украинских Telegram-каналов, которые сообщают о воздушной опасности и показывают в реальном времени, где именно пролетают дроны и ракеты врага, помогают россиянам. Хотя работают такие каналы для украинцев и могут даже не догадываться, что делают вред, они позволяют захватчикам отслеживать "слепые" зоны украинских радаров.

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Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что вред есть только от каналов, которые очень подробно предоставляют информацию.

"Повторяется ситуация 23-го года, когда начались создаваться эти мониторинговые каналы. Они вроде бы делают хорошее дело, и так далее. Но я уже тогда публично обращался (с просьбой не детализировать сообщения). Они начали протестовать, мол, мы делаем хорошее дело. Да вопросов нет, делайте. Но надо все делать осторожно, чтобы не навредить", – рассказал представитель ПС ВСУ.

Он не назвал конкретный Telegram-канал, но отметил, что сейчас есть как минимум один такой, "который очень любят украинцы", и в нем очень детализированная информация. И пользуются этой информацией не только украинцы, но и враги.

"Они видят, куда летит их ракета, ее маршрут, где она пропадает с радаров, где она появляется. То есть можно сделать обобщенную информацию, взять из наших Telegram-каналов, которые делают доброе дело для врага", – объяснил Юрий Игнат.

Специалист подчеркнул – жаль не в существовании таких каналов, и не в предоставляемой информации.

"Мы тоже сообщаем. Только делаем это буквами – пишем, что летит в направлении такого-то города, идите в укрытие. Кто-то берет это сообщение и просто дорисовывает стрелочку. Но если детализировано показывать пролет ракеты, и где она появляется и исчезает с радаров, это крайне опасно", – отметил спикер ПС.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 18 июля запустила по Украине более 35 ударных и имитационных дронов. Защитники неба смогли сбить и подавить средствами РЭБ всего 17 беспилотников.

А в ночь на 17 июля наши защитники сбили 36 из 64 беспилотников, еще пять БПЛА были локально потеряны. В то же время произошли попадания 23 дронов в пяти локациях.

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