Россия массированно атакует Украину 'Шахедами': дроны летят и на Запад, раздались взрывы. Карта

С вечера пятницы, 18 июля, страна-агрессор Россия начала атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, по областям распространяется тревога.

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В регионах по вражеским целям работают силы ПВО. О движении беспилотников РФ информируют Воздушные силы ВСУ.

Громко в частности было в Киеве и вблизи столицы, там работала противовоздушная оборона. Также громко было в Запорожье и Кривом Роге.

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходили в Украину на севере Сумщины и на северо-востоке Черниговщины. Также дроны летели в направлении Николаевщины из акватории Черного моря. Группа БПЛА летела на Кривой Рог.

По состоянию на 22:05 вражеские БПЛА долетели до Житомирщины. Добавилась тревога на Кировоградщине. В ВС ВСУ сообщили об угрозе для Киева, Кривого Рога, Запорожья, Сум и Кременчуга.

По состоянию на 22:35 БПЛА фиксировали в ряде областей Украины, большинство из них держали западный/юго-западный курс.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 18 июля запустила по Украине более 35 ударных и имитационных дронов. Защитники неба смогли сбить и подавить средствами РЭБ всего 17 беспилотников.

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