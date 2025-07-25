Оккупанты ударили КАБом по медучреждению в Харькове: есть погибший, шесть человек пострадали

В пятницу, 25 июля, российские оккупанты ударили КАБом по медицинскому учреждению в Харькове. Под атаку попал Индустриальный район города.

В результате обстрела известно об одном погибшем и шестерых пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Сообщение об атаке поступило в 11:28.

По состоянию на 11:36 стало известно об одном пострадавшем. Терехов отметил, что захватчики попали в здание медицинского учреждения.

"В Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются. Пострадавший сейчас один", – говорится в сообщении.

Позже число пострадавших увеличилось до трех, затем до шести, также появилась информация об одном погибшем.

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