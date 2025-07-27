Китайские модемы помогают армии России наводить БПЛА на цели в Украине

Оккупационные войска России широко применяют на своих беспилотниках "Гербера" мощные китайские модемы. Они позволяют врагу устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния.

Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектроники и связи и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной "Сергей Флеш"). В своем Telegram-канале технический блогер опубликовал образцы наземных сигналов.

Автор пишет, что укомплектованные таким образом "Герберы" активно ведут разведку для ударных дронов типа "Шахед". Он обратился к специалистам, которые отслеживают сигналы вражеских БПЛА и указал, на что им стоит обратить внимание.

"Я прошу всех коллег по теме БПЛА – РЭР (радиоэлектронная разведка. – Ред.), как военных, так и гражданских взять на контроль диапазон 1300-1500 МГц. Особенно во время тревог. Мы ищем ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты. – Ред.) и широкополосные сигналы шириной 2.5-20 МГц", – подчеркнул "Флеш".

Также эксперт просит обращать внимание на наземные сигналы, которые отличаются по азимуту от сигналов с беспилотниками.

"Мы ищем возможные ретрансляторы", – добавил он.

То есть предполагается, что россияне, возможно, установили на территории Украины ретрансляторы, которые позволяют им проводить дроновую разведку на значительно большем расстоянии, чем те, что имеют передающие устройства "Гербер".

Что предшествовало

В июле 2024 года новый на то время российский дрон "Гербера" впервые долетел до Киева. "Флеш" тогда объяснил, что враг позиционирует эти беспилотники из пенопласта и фанеры как "младшую серию" Shahed-136 (российский вариант названия – "Герань-2"). Также он предположил, что они будут выполнять несколько иные задачи, чем "Шахеды".

"Кроме ударов по объектам, добавятся элементы разведки и задачи по отвлечению внимания средств ПВО", – заявил эксперт, добавляя, что новые дроны враг также будет запускать роями, чтобы усложнить работу Сил обороны Украины.

В дальнейшем россияне стали активно применять "Герберы" как дроны-приманки, хотя также эти имитационные БПЛА оснащены боевыми частями.

В этом году в июле дрон, похожий на "Герберу", упал в Литве. Он нарушил воздушное пространство страны, залетев из Беларуси. В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили, что в Литву залетел именно российский беспилотник-приманка.

Буквально через несколько дней беларусский вертолет Ми-24 уничтожил российский дрон типа "Гербера", который летел в сторону Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает активно пользоваться помощью Китая для поддержки своего военно-промышленного комплекса. Для конспирации поставки китайских компонентов для вооружения используют подставные компании: в частности, двигатели для беспилотников Китай поставляет в РФ под видом холодильников.

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