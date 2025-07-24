Россия закупает у Китая двигатели для дронов под видом холодильников: в Reuters раскрыли детали схемы

Страна-террорист Россия продолжает активно пользоваться помощью Китая для поддержки своего военно-промышленного комплекса. Для конспирации поставок китайских компонентов для вооружения используются подставные компании.

В частности, двигатели для беспилотников Китай поставляет в РФ под видом холодильников. Об этом говорится в материале Reuters.

Китай обеспечивает работу ВПК РФ

По данным трёх европейских источников в сфере безопасности, китайские двигатели тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под названием "промышленные холодильные установки". Такая схема применяется, чтобы избежать обнаружения в связи с западными санкциями.

Поставки китайских компонентов позволили российскому производителю оружия ижевскому электромеханическому заводу "Купол" увеличить производство ударных беспилотников "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС.

Агентству Reuters удалось получить доступ к внутренним документам завода "Купол", которые свидетельствуют о подписании контракта с министерством обороны России на производство более 6000 беспилотников "Гарпия" в 2025 году по сравнению с 2000 в 2024 году.

В документе говорится, что к апрелю 2025 путинской армии уже было поставлено более 1500 беспилотников. Дальнобойный беспилотник используется для атак на гражданские и военные объекты на территории Украины. При этом Россия ежемесячно использует около 500 именно таких беспилотников.

Какие китайские компании поддерживают агрессию РФ

Ижевский электромеханический завод "Купол" производит БПЛА с использованием китайских технологий, в том числе двигателей L550E производства компании Xiamen Limbach Aviation Engine Co. Информация о поставках двигателей появилась в сентябре 2024 года. Уже спустя месяц Европейский союз и Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких компаний, участвующих в производстве этих беспилотников, включая Xiamen Limbach Aviation Engine Co.

После введения санкций новая китайская компания Beijing Xichao International Technology and Trade начала поставлять двигатели L550E компании "Купол", согласно счетам-фактурам, внутреннему письму "Купола" и транспортным документам.

Пекин якобы не знает о поставках двигателей в РФ

В Министерстве иностранных дел Китая ответили, что им ничего не известно об экспорте комплектующих для российских дронов. В дипломатическом ведомстве утверждают, что контролируют зарубежные продажи товаров двойного назначения в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами Китая.

В очередной раз в Пекине заявили, что "Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН". По данным Reuters, Европейская комиссия пока не отреагировала на запрос о комментарии.

Что предшествовало

В Главном управлении разведки Минобороны Украины детально изучают компоненты в российском оружии. Совсем недавно украинская разведка обратила внимание, что одна из российских разработок в области БПЛА почти на 100% состоит из китайских компонентов.

По данным ГУР, речь идет о дроне, который в настоящее время используется оккупантами как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки. Украинская разведка акцентирует внимание на том, что все компоненты и блоки в новом российском дроне – китайского происхождения. Например, полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито – от одной китайской компании CUAV Technology, специализирующейся на исследованиях, разработке и производстве системных модулей и приложений для беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о том, что Китай будет побуждать Россию атаковать страну НАТО, чтобы отвлечь внимание от нападения на Тайвань, предупреждал и генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, Россия невиданными темпами готовится к новой войне, где попытка захватить Европу будет лишь ступенькой к основной цели, которой является именно нападение на США.

Напомним, китайское правительство остается недовольным, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Тайваню. Недавно Пекин вновь предостерег власти острова, что никакое американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!