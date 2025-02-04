Оккупанты начали снаряжать дроны-приманки 'Гербера' боевыми частями: в Defense Express раскрыли подробности. Фото

Во время дроновых атак на Украину Россия запускает не только ударные БПЛА типа "Шахед", но и имитационные беспилотники "Гербера". И в последнее время россияне начали оснащать их боевыми частями.

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В сбитых и подавленных "Герберах" начали находить боевые части весом до 5 кг. Об этом со ссылкой на специалиста Сергея Флеша Бескрестнова пишет Defense Express.

Бескрестнов сообщил, что во сбитых и подавленных российских "Герберах" (сделанных из пенопласта БПЛА, используемых в качестве ложных целей) начали находить боевые части.

"Друзья, важный пост для МВГ, МЧС, полиции, военных. В белых, пенопластовых "обманках" ПВО "Гербера" встречается боевая часть разных типов. От 3 до 5 кг взрывчатки!!! Помните об этом", – написал он. в своем Telegram-канале "О связи от Сергея Флеш".

Он также опубликовал фото с "Герберой", в носовой части которой была найдена осколочно-фугасная боевая часть весом 2,5 кг.

В Defense Express напомнили, что разработчики "Герберы" заявляли о возможности боевого оснащения этого дрона и использовании его в качестве барражирующего боеприпаса еще во время демонстрации в июле прошлого года. Также в планах была установка на дрон камеры и системы связи.

"В то же время в более простом варианте "Гербера" может атаковать цели аналогично "Шахеду", то есть просто по заложенным в память координатам. Также не следует пренебрегать угрозой того, что враг может устанавливать на боевые части взрыватели для самоликвидации через определенный промежуток времени, или по другим триггерам. Именно поэтому самостоятельное исследование обломков "Герберы" может быть достаточно опасным", – пишет Defense Express.

При этом, ввиду низкой точности, простоты и дешевизны электронной компонентной базы, враг может целенаправленно использовать такие "Герберы" для удара по городам, ведь для террора мирного населения террористам точные координаты не важны.

Напомним, что "Герберы" могут нести взрывчатку или проводить разведку, в ГУР заявляли еще в ноябре 2024 года. Тогда в разведке также рассказали, из чего оккупанты собирают эти дроны.

Первый же случай, когда российская "Гербера" долетела до Киева, был зафиксирован еще в июле.

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