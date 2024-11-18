Могут нести взрывчатку или проводить разведку: в ГУР рассказали, из чего оккупанты собирают дроны 'Гербера'. Фото

Защитники Украины во время одной из воздушных вражеских сбили российский ударный беспилотник Гербера (имитирует иранский Shahed), изготовленный из фанеры. При этом внутри была иностранная электроника.

Видео дня

Такой БПЛА может нести взрывчатку или проводить разведку, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. На портале ГУР War&Sanсtions была опубликована компонентная база очередного российского дрона.

Отмечается, что государство-агрессор РФ собирает такие многозадачные БПЛА на заводе в городе Елабуга.

"Аппарат "Гербера" может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов", – говорится в сообщении.

Такой БПЛА имитирует иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (российская версия "Герань-2") и массово используется РФ для перегрузки работы украинской противовоздушной обороны.

За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "Гербера" в десятки раз дешевле "Шахеда"/"Гераняи". Но строение этого дрона содержит уже обычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.

В частности, исследования сбитых образцов показали, что россияне производят такие БПЛА по китайскому прототипу с использованием завезенных из КНР иностранных компонентов.

Разработчик этих дронов – китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., также производящий фюзеляжи и организующий поставки комплектов в России. Поставки происходят при посредничестве третьих компаний.

После исследования дрона специалисты ГУР рассказали, что его помехозащищенная антенна (CRPA) содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нидерланды).

В универсальном полетном контроллере есть также компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (Китай).

Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) баражирующей версии БПЛА и ведения воздушной разведки "Гербера" оснащена китайской камерой с трехосным подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель DLE60 беспилотника – производства китайской компании Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd, которая летом 2024-го попала под санкции США за поставки в РФ.

"Также на портале War&Sanctions опубликована компонентная база российского БПЛА "Пародия", который враг применяет с этой целью – перегружения украинской ПВО для поражения большего количества гражданских объектов. Двигатель "Пародии" DLE55RA также изготовлен китайской компанией Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле того времени новому российскому БПЛА под названием "Гербера" удалось долететь до Киева. Защитники сбили беспилотник, который враг позиционирует как "младшую серию" дронов-камикадзе "Шахед".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!