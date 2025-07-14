Беларусский вертолет Ми-24 сбил российский ударный дрон, который летел в Украину: что известно об инциденте

Вертолет Ми-24 сил противовоздушной обороны Беларуси атаковал и уничтожил на своей территории российский дрон типа "Гербера". Вражеский ударный беспилотник летел в сторону Украины.

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Инцидент произошел в субботу, 12 июля, когда Россия массированно атаковала украинские города. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в украинской разведке.

Отмечается, что в момент уничтожения цели в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника.

Экипаж вертолета беларусских сил ПВО во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении одного ударного дрона.

Известно, что обломки сбитого БПЛА упали на территории Гомельской области РБ.

Заметим, в ночь на 12 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив 623 средства воздушного нападения. Силы обороны сбили 25 из 26 крылатых ракет Х-101 и 319 дронов, а 258 БПЛА-имитаторов были потеряны/подавлены РЭБ. Под основным ударом были Львов, Луцк, Харьков и Черновцы, где погибли люди. Произошли попадания российской ракеты и 20 вражеских ударных беспилотников в пяти локациях, а также падение сбитых – на 19 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Литве заявили, что 10 июля на ее территории упал объект, похожий на беспилотник – он нарушил воздушное пространство страны, залетев из Беларуси. В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины уточнили, что в Литву залетел российский дрон-приманка.

На фоне этого Вильнюс решил создать мобильные огневые группы для защиты инфраструктуры от потенциальных российских атак. Для этого власти столицы и МВД страны заключили специальное соглашение, согласно которому первые обеспечат закупку немилитарного оборудования, а министерство создаст МОГ и предоставит им соответствующее вооружение.

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