Россия атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 'Шахедов' и 25 ракет Х-101, 258 целей обезврежены

В ночь на 12 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 623 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 344 цели, еще более двух сотен – локационно потеряны.

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В ряде локаций зафиксированы последствия вражеской атаки. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередной акт террора россияне начали около 18:00 накануне, 11 июля. С тех пор и до 10 часов утра 12 июля враг задействовал для атаки 623 средства воздушного нападения, в частности:

597 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений российских городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово. "Шахедов" из них россияне запустили 339 .

типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений российских городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово. из них россияне запустили . 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах отметили, что, по предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной было сбито 344 средства воздушного нападения противника:

319 вражеских БпЛА типа Shahed ;

вражеских БпЛА типа ; 25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 1-й ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых – на 19 локациях", – констатировали в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы еще до появления официальной статистики ВС ВСУ отмечали, что последняя атака РФ стала одной из самых массовых за время полномасштабного вторжения.

"По собственным подсчетам было применено: от 560 до 700 шахедов/имитационных БпЛА и более 15 крылатых ракет Х-101. Основная цель атаки — Львов, Луцк, Черновцы", – говорилось в сообщении в Telegram-канале "ПВО радар", опубликованном до появления данных от Воздушных сил.

На Кировоградщине, как сообщил руководитель ОГА Андрей Райкович, вследствие атаки РФ в одной из громад Голованевского района повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.

Обошлось без пострадавших. Прилегающую территорию обследуют специалисты.

Также в области после падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали.

Работала ПВО и на Житомирщине, ряд целей удалось сбить.

"На территории области зафиксировано разрушение заброшенной хозяйственной постройки. Пожар на месте падения обломков ликвидирован подразделениями ГСЧС. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Спасибо силам ПВО и спасателям за эффективную работу", – отметил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, пострадали люди.

А уже ночью враг запустил более 100 ударных БПЛА и крылатые ракеты, часть из них летели на запад Украины.

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