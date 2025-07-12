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Россия атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 "Шахедов" и 25 ракет Х-101, 258 целей обезврежены

Лилия Рагуцкая
War
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Россия атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 'Шахедов' и 25 ракет Х-101, 258 целей обезврежены

В ночь на 12 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 623 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 344 цели, еще более двух сотен – локационно потеряны.

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В ряде локаций зафиксированы последствия вражеской атаки. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередной акт террора россияне начали около 18:00 накануне, 11 июля. С тех пор и до 10 часов утра 12 июля враг задействовал для атаки 623 средства воздушного нападения, в частности:

  • 597 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений российских городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово. "Шахедов" из них россияне запустили 339.
  • 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах отметили, что, по предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной было сбито 344 средства воздушного нападения противника:

  • 319 вражеских БпЛА типа Shahed;
  • 25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 1-й ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых – на 19 локациях", – констатировали в Воздушных силах.

Россия атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 "Шахедов" и 25 ракет Х-101, 258 целей обезврежены

Мониторинговые каналы еще до появления официальной статистики ВС ВСУ отмечали, что последняя атака РФ стала одной из самых массовых за время полномасштабного вторжения.

"По собственным подсчетам было применено: от 560 до 700 шахедов/имитационных БпЛА и более 15 крылатых ракет Х-101. Основная цель атаки — Львов, Луцк, Черновцы", – говорилось в сообщении в Telegram-канале "ПВО радар", опубликованном до появления данных от Воздушных сил.

Россия атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 "Шахедов" и 25 ракет Х-101, 258 целей обезврежены

На Кировоградщине, как сообщил руководитель ОГА Андрей Райкович, вследствие атаки РФ в одной из громад Голованевского района повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.

Россия атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 "Шахедов" и 25 ракет Х-101, 258 целей обезврежены
Россия атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 "Шахедов" и 25 ракет Х-101, 258 целей обезврежены

Обошлось без пострадавших. Прилегающую территорию обследуют специалисты.

Также в области после падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали.

Работала ПВО и на Житомирщине, ряд целей удалось сбить.

"На территории области зафиксировано разрушение заброшенной хозяйственной постройки. Пожар на месте падения обломков ликвидирован подразделениями ГСЧС. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Спасибо силам ПВО и спасателям за эффективную работу", – отметил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, пострадали люди.

А уже ночью враг запустил более 100 ударных БПЛА и крылатые ракеты, часть из них летели на запад Украины.

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