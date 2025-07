Россия вновь задействует ракеты в ночных атаках и нацеливается на густонаселенные города Украины: в ISW назвали цель врага

Страна-агрессор Россия, по всей видимости, все чаще включает ракеты в ночные атаки по Украине после преимущественного использования дронов весной и в начале лета 2025 года. Также враг чаще наносит удары по густонаселенным городам в рамках полномасштабный войны.

Его цель – ослабить решимость украинцев и подорвать их долгосрочный оборонный потенциал. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Россия вновь интегрирует ракеты в ночные атаки

В ночь на 26 июля войска РФ провели комбинированный ракетно-беспилотный удар по Украине. Они задействовали 12 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, восемь крылатых ракет "Искандер-К" и семь управляемых ракет Х-59/69, а также 208 дронов типа "Шахед" и беспилотников-ловушек. Украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 183 БПЛА и 17 ракет. При этом 10 ракет и 25 дронов нанесли удары по девяти неустановленным объектам на территории Украины.

В ISW отмечают, что российские военные использовали более плотную концентрацию ракет в недавних ударах на фоне различных сообщений, указывающих на то, что российская оборонная промышленность наращивает свои мощности по производству ракет и беспилотников. По мнению аналитиков, этот рост, вероятно, позволит России продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года, в том числе, запускать "до 2000 дронов за одну ночь к ноябрю 2025 года", если текущая тенденция роста ночного использования российских БПЛА продолжится.

Россия бьет по густонаселенным городам

Во время массированной атаки 26 июля российские военные нанесли удар по Харькову двумя баллистическими ракетами и 15 дронами типа "Шахед", а также четырьмя управляемыми авиабомбами (КАБ), в результате чего пострадали мирные жители и сотрудники служб быстрого реагирования.

Также в ночь на 26 июля агрессор провел комбинированный ракетно-беспилотный удар по Днепру, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, а также повреждены многоэтажные жилые дома и промышленные предприятия.

На фоне атаки российский милитарист заявил, мол, ВС РФ запустили 100 беспилотников Shahed-136" ("Герань-2") и до 15 ракет типа "Искандер" по Днепропетровской области, а по Харькову – 40 "Шахедрв". Пропагандист утверждал, якобы российские войска нанесли удары по Днепропетровскому электромеханическому заводу в области и научно-производственному предприятию в Харькове, предполагая, что РФ использовала более половины из своих 208 беспилотников и 27 ракет для ударов по двум конкретным районам.

"Все более крупные пакеты российских ударов подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, особенно с помощью систем ПВО Patriot американского производства, которые могут эффективно противостоять угрозам российских баллистических ракет", – оценили в ISW.

Что предшествовало

Немецкое издание Hartpunkt, ссылаясь на статью исследователя на тему ракетного вооружения Фабиана Хоффмана, отметило, что Россия производит за год около 1000 "Искандеров" и "Кинжалов", тогда как Европа может сбить лишь до 300 единиц.

Аналитики оценили что такая статистика требует пересмотра подходов к предоставлению оборонной помощи Украине. В частности, акцент следует делать не только на средствах перехвата, но и на предоставлении вооружения для поражения объектов военно-промышленного комплекса РФ.

Глава ситуационного центра по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг предположил, что на фоне расширения производственных мощностей в будущем Россия планирует одновременно запускать 2000 дронов по Украине во время атак.

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что РФ не способна ежедневно запускать и по 400 БПЛА. По его словам, сейчас агрессор может производить не более 180 типа "Шахед" ежедневно (включая БПЛА-имитаторами), поэтому массированные дроновые атаки – это лишь результат накопления.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку России по Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине ночью 26 июля. Он отметил, что в ответ на вражеские удары не может быть тишины со стороны Украины.

