Запускать ежесуточно 400 дронов Россия не способна: Селезнев назвал предел промышленных возможностей врага

Войска Российской Федерации усилили обстрелы Украины, но ежедневно запускать по 400 беспилотников у них не получится. Сейчас государство-агрессор способно производить не более 180 "Шахедов" ежедневно (включая БПЛА-имитаторами), поэтому массированные дроновые атаки – это лишь результат накопления.

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Таким мнением в интервью OBOZ.UA поделился военный эксперт Владислав Селезнев. Он уверен, что вражеская пропаганда преувеличивает возможности ВПК РФ и умышленно запугивает украинцев.

"Китайский стратег Сунь-цзы говорил: если ты слаб, покажи, что ты силен, если ты силен, покажи, что ты слаб. Это классика, проверенная веками войн в истории человечества. В принципе, то, что сейчас делают россияне, – это информационная составляющая гибридной агрессии Российской Федерации против Украины, которую она начала еще в 2014 году. Безусловно, атаковать ежесуточно дронами в количестве 400 и более единиц РФ не способна, потому что она не способна изготавливать такое количество дронов", – заявил Селезнев.

Он сообщил, что россияне пока не изготавливают так много "Шахедов" и "обманок" типа "Гербера" и других модификаций.

"Максимум, предел промышленных возможностей россиян по состоянию на сегодня на всех площадках – это 150, 170, возможно, 180 дронов в сутки... То есть фактически потолок российских возможностей – это явно не 400 в сутки", – сказал эксперт.

Масштабные атаки с применением очень большого количества БПЛА уже происходят, но оккупанты используют для таких обстрелов накопленные запасы.

"Например, прошлой ночью (в ночь с 20 на 21 июля. – Ред.) россияне задействовали всего лишь 42 дрона, запуская их с двух площадок. То есть в сухом остатке у них осталось в запасах не менее 130 единиц этих дронов. В течение нескольких дней они снова будут накапливать дроны, и когда выйдут на приемлемую цифру, снова используют массированные ракетно-дроновые атаки", – считает эксперт.

Селезнев назвал вражеские обстрелы волнообразными. Воздушными атаками по нашим тылам и позициям на рубежах "противник, безусловно, пытается сломить нашу волю к сопротивлению, продемонстрировать не только Украине, но и всему миру, мол, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы относительно недорогими силами и средствами создавать серьезные проблемы для функционирования Украины как государства".

"И в этом процессе они последовательны", – заметил военный эксперт.

"Кстати, в части цифр. На днях я видел заявление немецкого генерала Кристиана Фройдинга о том, что, мол, в ближайшей перспективе Россия будет использовать до 2000 дронов в сутки во время массивных атак. Но такое возможно только при условии накопления этих дронов в течение двух и более недель. Ежесуточно в таких объемах, и даже гораздо меньших, РФ не способна эту опцию реализовать", – уверен он.

Полное интервью нашего издания с Владиславом Селезневым читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, ранее аналитики американского Института изучения войны указали на то, что Россия в июне и июле 2025 года стала осуществлять значительно более крупные дроновые удары по Украине, чем в период с января по май (в тот период агрессор редко запускал больше 200 БПЛА за ночь). По мнению экспертов, РФ продолжит накапливать ракеты и ударные дроны для обстрелов.

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