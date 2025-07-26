Разрушения, пожары и жертвы: спасатели показали последствия российской атаки на Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Фото и видео

В ночь на 26 июля военные путинской армии нанесли массированный удар по украинской территории с помощью ракет и беспилотников, в результате чего есть погибшие и раненые. Спасатели показали последствия вражеской атаки на Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Там отметили, что среди пострадавших – 3 чрезвычайников.

Детали атаки на Харьковщине

Ночью оккупанты в течение трех часов атаковали Харьков и область управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В Киевском районе из-за обстрелов возникли масштабные пожары на территории предприятия. Взрывной волной повреждены многоэтажки.

"Харьковщина под массированным ударом: пожары, разрушения и пострадавшие, среди них – 3 спасателей. Только подразделения ГСЧС прибыли на место и начали тушить огонь, враг нанес повторный удар", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов по предварительным данным пострадали 5 человек. Были повреждены три пожарно-спасательных автомобиля. Несмотря на опасность, спасатели смогли эвакуировать людей из-под огня и доставить их в укрытия. Всего удалось спасти шесть человек, среди которых – двое детей.

В городе Змиев Чугуевского района вражеские обстрелы вызвали пожары как на территории гражданского предприятия, так и в частном секторе. Пламенем были охвачены производственные и складские помещения, хозяйственная постройка и трава. Предварительно известно о трех пострадавших.

Детали атаки на Днепропетровщине

Из-за массированного комбинированного удара предварительно 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. Разрушениям подверглась многоэтажка, повреждены промышленные предприятия и торговый центр.

"На многих локациях возникли пожары. Работы продолжаются. К ликвидации последствий привлечено более 270 спасателей и 70 единиц техники ГСЧС", – указано в сообщении.

Детали атаки на Сумщине

Агрессор нанес серии ударов по жилому сектору Шосткинской громады. Начался масштабный пожар, огонь охватил дома мирных жителей. Работникам ГСЧС удалось локализовать все очаги горения несмотря на высокую пожарную нагрузку.

Также чрезвычайники спасли человека, который не мог самостоятельно выбраться из поврежденного помещения.

"От взрывной волны граждане получили травмы. Значительные повреждения также получили частные и многоквартирные дома, а также объекты инфраструктуры. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Оккупанты в ночь на 26 июля снова атаковали Украину. По Харькову захватчики били КАБами, а затем и баллистикой. По Каменскому Днепропетровской области и по самому Днепру оккупанты устроили ракетную атаку. Позже все три города оказались под массированной атакой БПЛА. В результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие.

Также в ночь на 26 июля россияне массированно атаковали Шостку в Сумской области. Прозвучала серия взрывов, есть повреждения в жилом секторе, известно о пострадавших.

Владимир Зеленский отреагировал на комбинированную атаку врага, он подчеркнул, что в ответ на вражеские удары не может быть тишины со стороны Украины. По словам главы государства, точность украинских дронов и характер ответов наших военных является одним из важных аргументов приближения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Воздушных сил, в ночь на 26 июля Россия атаковала Украину с воздуха и применила 235 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 200 целей, в частности, сбито 17 ракет различных типов.

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