Украина под массированной воздушной атакой: враг запустил более 80 'Шахедов' в направлении западных областей

Украина с вечера 27 июля находится под атакой российских дронов-камикадзе и БПЛА-имитаторов. Первые "Шахеды" в нашем воздушном пространстве появились еще около 18:30.

Пресс-служба ВС ВСУ сообщала, что беспилотники начинали свое движение из Черниговской и Сумской областей. Позже (около 21:00) новые группы дронов начали заходить через границу на Харьковщине. Оккупационные войска задействовали много точек запуска, поэтому около 22:00 "Шахеды" летели уже и с юга.

В начале новых суток БПЛА долетели и до запада – в 00:25 тревога была объявлена в Ривненской области.

Неофициальные мониторинговые каналы сообщали по состоянию на 01:00, что большинство дронов-камикадзе двигалось в западном направлении. Всего беспилотников насчитывали более 80.

"Шахеды" в 01:25 фиксировались Воздушными силами ВСУ:

– на юге Харьковщины – курс западный;

– на востоке Днепропетровщины – курс западный;

– на границе Николаевской и Одесской областей – курс северо-западный;

– на севере Житомирщины – курс Ривненская область;

– на юге Черниговщины – курс юго-западный;

– на Черкасщине и Киевщине – курс западный/юго-западный.

Карта тревог по состоянию на 01:55:

Основная масса БПЛА на тот момент облетала Киев и двигалась к западным регионам. В воздухе оставалось более 70 "Шахедов".

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