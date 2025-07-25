Минимум 1000 в сутки: Зеленский поставил задачу производителям дронов-перехватчиков. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля посетил предприятие, где производят дроны-перехватчики. Глава государства не только увидел, как изготавливается защита для украинских городов, но и пообщался с производителями дронов.

Президент поставил производителям беспилотных перехватчиков задачу довести их производство до тысячи в сутки. По словам Зеленского, такую же задачу он дал во время Ставки Верховного Главнокомандующего.

В частности, глава государства подчеркнул, что Украина должна выйти на такие объемы производства дронов-перехватчиков в определенный срок. Владимир Зеленский подчеркнул, что чиновники уже обеспечивают контрактирование таких производств.

Также аппарат президента ведет постоянную работа с партнерами, чтобы не было дефицита финансирования.

"Украина умеет делать классные вещи исохраняет технологическое лидерство в защите жизни. Задача для производителей поставлена четкая – это способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки", – рассказал глава государства.

Он отметил, что украинский производственный потенциал – "это часть общей силы европейцев".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, после доказательства их эффективности, в Украине началось производство дронов-перехватчиков. Над этим работают несколько компаний, также решается вопрос с экспортом вооружения. В частности, переговоры ведутся с рядом стран-партнеров, и в этом направлении "есть положительные новости", уверяет Владимир Зеленский.

Напомним, что миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт активно включился в усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Как фигура, широко известная в мире технологий, он также начал заниматься разработкой и производством дронов, предназначенных специально для перехвата БПЛА типа Shahed.

Ранее Зеленский заявлял, что дроны-перехватчики являются приоритетом Украины, потому что такие беспилотники предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми Россия ежедневно атакует нашу страну. Заявление прозвучало на фоне договоренности с Соединенными Штатами о значительном увеличении совместной работы в сфере БПЛА.

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