Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль спасателей в Константиновке: есть раненые. Фото

В Константиновке Донецкой области российские оккупанты атаковали автомобиль сотрудников городской пожарной команды. Для совершения военного преступления россияне использовали ударный FPV-дрон.

В результате атаки двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Подробности атаки

Российские войска совершили очередной вражеский обстрел города Константиновки с помощью ударного FPV-дрона утром 29 июля. Под удар попал служебный автомобиль коммунального предприятия.

На момент обстрела работники городского коммунального предприятия выполняли задачи эвакуации гражданского населения из опасной зоны. Вражеский дрон поразил транспортное средство во время его движения, что привело к телесным повреждениям работников службы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Местных жителей призывают эвакуироваться

В городской администрации Константиновки отметили, что этот обстрел является очередным проявлением циничной агрессии со стороны российских оккупантов, направленной не только против объектов гражданской инфраструктуры, но и против тех, кто ежедневно выполняет важнейшие задачи по защите и спасению мирного населения.

Горбунов подчеркнул, что враг сознательно атакует тех, кто на передовой гуманитарного фронта рискует своей жизнью ради безопасности других. Такие действия россиян являются частью систематической тактики устрашения, дестабилизации региона и террора против мирных жителей.

В связи с этим в городской администрации призвали всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, не медлить и выезжать в безопасные места.

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Зачастую целью террористов становится гражданская инфраструктура. Ночью 29 июля россияне обстреляли ряд населенных пунктов Запорожской области. Было атаковано одно из пенитенциарных учреждений, в результате чего погибли 17 человек, еще 35 – получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область из реактивных систем залпового огня. Вследствие вражеской атаки погибли пятеро мирных жителей. Россияне убили людей в селе Новоплатоновка.

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