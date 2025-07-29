'Оккупанты стянули большие резервы': военный рассказал, что происходит на Донбассе. Карта

Российская террористическая армия продолжает стягивать на Донбасс большие резервы для продолжения наступательных действий. Враг, как и прежде, преследует цель выхода на административные границы Донецкой области.

Основные усилия противник концентрирует в районе Покровска. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" Максим Бакулин.

Покровск – основная цель врага

По информации военнослужащего, оккупанты любой ценой пытаются оккупировать Покровск. Для этого россияне стягивают дополнительные резервы.

В последнее время командование РФ применяет тактику мясных штурмов, круглосуточно отправляя малые группы оккупантов в сторону позиций украинских войск. В то же время из-за эффективного противодействия украинских FPV-дронов враг начал намного реже использовать в бою бронетехнику.

Военный отметил, что украинские защитники держат оборону и не позволяют врагу приблизиться к административным границам области. Представитель НГУ подчеркнул, что в случае прорыва россиян на границы Донецкой области, они поставят себе новые задачи и захотят двигаться дальше вглубь территории Украины.

"Целью они поставили себе выйти на административные границы Донецкой области и фактически стянули туда очень большие резервы, несопоставимые с нашими. Пытаются вклиниться, и, если мы им даем, это несет за собой последствия. Поэтому мы понимаем, что нам нужен этот участок и нельзя позволять им выходить и нужно держаться и стоять дальше, потому что нельзя просто так отдавать. Если они выйдут, у них будут новые цели, и эти цели будут не самыми приятными", – рассказал военный.

Россияне терроризируют мирных жителей

Также представитель Нацгвардии подчеркнул, что российские войска атакуют гражданское население в прифронтовых городах с целью запугивания мирных жителей. Фактически враг вынуждает людей покидать свои дома и сравнивает населенные пункты с землей.

Что предшествовало

Страна-агрессор Россия сосредоточила более чем стотысячную группировку войск в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации на Донетчине. В течение нескольких месяцев оккупанты безуспешно пытались "в лоб" атаковать рубежи и позиции ВСУ, а заходы ДРГ в южные микрорайоны и пригород райцентра стали еще одним тактическим эпизодом войны.

Напомним, в районе Покровска наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские ДРГ. В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений.

По данным Института изучения войны, действия врага на этом направлении указывают на вероятное усиление российских наступательных усилий, во время которых армия РФ будет пытаться обходить Покровск с флангов, чтобы заставить Силы обороны отступить.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно армия РФ продолжает наступательные действия на Купянском направлении и недавно смогла продвинуться на северо-запад от райцентра. По оценкам экспертов, Россия намерена использовать это наступление для поддержки будущего окружения Купянска.

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