"Наиболее угрожающая ситуация в районе Покровска": эксперт указал на риски и объяснил замысел врага. Карта

В районе Покровска на Донетчине наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений.

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Оккупанты используют средства маскировки, действуют в ночное время и, по опыту защитников, следующим их шагом может быть попытка осуществить масштабную осаду города. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью OBOZ.UA указал на риски такой обстановки и объяснил замысел агрессора.

У врага есть силы для наступлений на востоке

"Они завели в Украину 600 тысяч человек. Это огромная масса, во-первых. Во-вторых, боестолкновения есть везде. Нет направлений, где вообще не происходит ничего. Даже Херсонское, – казалось бы, там река Днепр, и все равно там есть обстрелы. Конечно, все познается в сравнении", – сказал собеседник.

По его мнению, больше всего угроз именно в районе Покровска. Согласно карте DeepState, "горловина кармана" вокруг райцентра составляет около 17 км. Ступак считает: если это расстояние уменьшится до 10 км и меньше, это "будет означать окружение города".

"И нам придется в аварийном режиме оттуда выходить. То же самое было с Угледаром, который также зажали в клещи. Я думаю, эта отметка в 10 км будет критической", – предположил он.

Также собеседник указал на появление активных ДРГ в районе Покровска. Он говорит: они и раньше появлялись на фронте, но это были так называемые небольшие штурмовые группы. Сейчас же военные отмечают, что обычно после появления таких диверсантов проходит ориентировочно 1,5-2 месяца и начинаются первые проблемы у того города, который защищают ВСУ.

"Я имею в виду осаду и тому подобное... Речь идет о более подготовленных подразделениях. Это не просто два-три штурмовика, которых попытались застрелить. У них было понимание, куда идти, где находиться, что делать в Покровске, как противодействовать и тому подобное. Конечно, на подходе выявлять и уничтожать их достаточно сложно. Но если они действуют ночью, используют различные средства маскировки, палатки, закрываются невидимки и пытаются проникать в наши [боевые] порядки", – рассказал Ступак.

Ситуация на Покровском направлении

На фоне сообщений о том, что российское военное командование усиливает группировку своих войск к северо-востоку от Покровска, оккупанты недавно продвинулись к югу от города. В частности, они прошли вперед в восточном Зверевом и якобы захватили остальное Песчаное (оба к югу от райцентра). Об этом говорилось в сводке ISW со ссылкой на на геолокационные кадры, опубликованные 21 июля.

Кроме этого, аналитики указали, что подразделения российской 15-й отдельной мотострелковой бригады могли продвинуться к западной окраине Удачного (юго-западнее Покровска) и перекрыть трассу Т-0406 Покровск – Межевая (Днепропетровская область).

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в течение 21 июля на Покровском направлении Силы обороны остановили 57 штурмовых действий войск РФ вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево – в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Что предшествовало этому

Украинские военнослужащие провели контратакующие действия на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показали, что Силы обороны продвинулись в северной части Николаевки (к северо-востоку от Покровска).

19 июля в оперативно-тактической группировке "Донецк" отчитались, что в Покровске ВСУ осуществляют контрдиверсионные мероприятия для выявления и нейтрализации российских ДРГ. Оккупантов обезвреживают на подступах к городу, ситуация в этом районе находится под полным контролем защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер бригады "Спартан" капитан Артем Шолудько заявил, что на Покровском направлении российские оккупанты, пытаясь адаптироваться к условиям и избежать потерь, изменили тактику ведения боевых действий. В частности, в последнее время они все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику, лишь изредка привлекая бронетехнику.

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