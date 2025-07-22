По улицам Покровска бродят вражеские ДРГ, вскоре может начаться осада: Ступак озвучил прогноз

Ситуация в районе Покровска остается одной из самых опасных на востоке Украины. Российские захватчики ведут на этом участке фронта активное наступление и приближаются к созданию так называемого котла. "Горловина" этого потенциального окружения уже сузилась до 17 километров. В случае ее сокращения до 10 км город рискует попасть в оперативное окружение, как это в свое время произошло с Угледаром.

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Параллельно с этим, в самом Покровске наблюдается появление подготовленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В отличие от обычных штурмовых групп, эти ДРГ имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений, операторов БПЛА, тяжелой техники и тому подобное. Они используют средства маскировки и, как правило, действуют в ночное время. По опыту фронта, после появления таких групп обычно в течение 1,5–2 месяцев начинается масштабная осада. Однако, ситуация в районе Константиновки несколько стабильнее, прежде всего, из-за широкой "горловины" котла – около 25 км.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Первый вопрос по ситуации, которая сейчас сложилась на востоке нашей страны. Наши военные сообщают о том, что на Купянском направлении враг фактически начал наступление. В то же время Генштаб ВСУ сообщает о том, что общее количество боестолкновений на сегодняшний день несколько снизилось. В частности, за неполные сутки 20 июля было всего 56. Итак, по вашим оценкам, может ли сейчас враг начать новое масштабное наступление на этом направлении?

– Силы у них есть. Это объективно, к сожалению. Они завели в Украину 600 тысяч человек. Это огромная масса. Это, во-первых. Во-вторых, они наступают везде. Боестолкновения есть везде. Нет направлений, где вообще не происходит ничего. Даже Херсонское направление, – казалось бы, там река Днепр, и все равно там есть обстрелы. Конечно, все познается в сравнении.

Как по мне, сейчас наиболее угрожающая ситуация в районе Покровска. Я знаю, что мы каждый раз по кругу к нему возвращаемся. Но посмотрите на карту DeepState – горловина этого котла, этого кармана, уже там около 17 километров. По факту это расстояние может быть еще меньше. Как по мне, если оно уменьшится до 10 километров и меньше, это будет означать захват города. Точнее, окружение, и нам придется в аварийном режиме оттуда выходить. Так же бы входили с Угледаром, который так же зажали в клещи. Я думаю, эта отметка в 10 километров будет критической.

Плюс появление активных ДРГ. Они и раньше появлялись на фронте, такие себе небольшие штурмовые группы. Но здесь такие впервые. Наши военные говорят, что, по практике, после появления первых диверсионных групп проходит ориентировочно 1,5-2 месяца, и начинаются первые огромные проблемы у того города, который защищается. Я имею в виду осаду и тому подобное.

– В докладе главкома ВСУ Александра Сырского говорится о том, что враг продолжает применять тактику небольших ДРГ для продвижения. Это те самые активные ДРГ, о которых вы сказали, или это что-то другое? Могут ли также Силы обороны действовать в таком же ключе?

– Насколько я знаю, это не верифицировано, но речь идет о более подготовленных подразделениях. Это не просто 2-3 штурмовика, которых попытались застрелить. У них было понимание, куда идти, где находиться, что делать в городе Покровске, как противодействовать и тому подобное. Конечно, на подходе выявлять и уничтожать их достаточно сложно. Но если они действуют ночью, они используют различные средства маскировки, палатки, закрываются невидимки и пытаются проникать в наши порядки.

– Вы сказали, что они более подготовлены. Какая задача конкретно этих ДРГ в сложившейся ситуации на Покровском направлении? Обеспечить определенные благоприятные условия для создания котла?

– Это проникновение внутрь и уничтожение. Это диверсия и разведка. Я предполагаю, что они знали, куда идти или имели где-то схрон. Они же не могут просто зайти в город и ходить по улице. Они должны были проникнуть в какое-то здание, кто-то их должен был принять, или оставить им провизию, чтобы они могли там находиться, переодеться.

Они должны иметь возможность походить по городу, побродить где-то осторожно, поснимать информацию о том, что происходит, сколько подразделений украинских Сил обороны там находится. Искать внешние антенны, которые могли бы рассказать, что здесь неподалеку есть наши операторы БПЛА. Общаться с местными и выяснять, какое здесь состояние, где находятся военные, в каких зданиях, сколько их, где тяжелая техника, где больше людей, где меньше людей. Таким образом, выявлять слабые места. Хотя, по большому счету, это такие себе камикадзе.

– А насчет другого намека на котел в районе Константиновки? Там ситуация подобная?

– Там немного проще, потому что большая горловина, около 25 км, по сравнению с Покровским. Мне кажется, что Покровск сейчас будет у россиян приоритетом, и они его будут дожимать. Если у них хватит сил на все, то будут действовать одновременно. Но все же мне кажется, что больше ресурсов будет брошено на Покровск, чтобы в течение двух месяцев, о которых говорил Путин, дожать его и забрать. Понятно, что за два месяца война не закончится, но они очень любят ставить даты.

– Вы сказали, что враг фактически пытается наступать везде. В таких условиях, когда ему крайне необходимо выполнить задачу своей так называемой СВО, не логичнее было бы просто сосредоточить большую часть сил на одном направлении?

– Было бы логичнее, но я пропускаю, какая у них логика. Они таким образом растягивают наши подразделения. Растягиваются они, но их эластичность больше, чем наша, за счет людей. Я думаю, из-за этого, в первую очередь, они создают проблемы для нас. Мы хотели их растянуть, – помните, Курская операция? – а получилось так, что мы и себя растянули, оказались в шпагате. Они еще могут растягиваться, а мы уже вышли на максимум возможностей. Мы растянулись очень сильно, на тысячу километров. Как ни крути, но нашим подразделениям приходится находиться и вблизи Беларуси, и на Сумщине, и на Харьковщине и так далее. Огромный фронт.

– Таким образом, насколько я поняла из ваших слов, поскольку приоритетом для врага является Покровск, в Купянске ситуация не такая критическая?

– Трудно сказать. Ответа нет. Мы фиксируем, что есть продвижение, но вопрос, не является ли это отвлечение внимания наших военных. Это же может быть такой замысел. Из того всего, что мы говорили, я вижу, что Покровск – это номер один. Возможно, и Купянск стоит для них так же. Тем не менее, боевые действия продолжаются везде.

– Последний вопрос – относительно севера и юга. Считаете ли вы, что здесь враг может развить определенное наступление в ближайшее время? В частности, мы помним, что несколько месяцев назад речь шла о накоплении достаточно большой группировки на юге нашей страны.

– О юге. Там были постоянные перемещения. Они продолжаются уже около полутора лет. Постоянно поступает информация о том, что техника едет куда-то из Мариуполя, потом обратно и так далее. Это все есть. Попытки наступления на юге, конечно, были, но огромных массовых атак, чтобы это привлекало внимание, пока там не фиксируется.

Если говорить о севере, то там наши военные остановили российское наступление и даже вернули два села под контроль Украины. Но еще раз подчеркиваю: верификации пока нет. Это все пока на уровне неофициальной коммуникации.

– Итак, нам просто остается наблюдать за ситуацией и надеяться, что наши Силы обороны удержат позиции?

– Именно так. Должны надеяться.