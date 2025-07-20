ВСУ подвинули врага на одном из самых горячих участков фронта – ISW

Украинские военнослужащие провели контратакующие действия на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что силы обороны Украины продвинулись в северной части Николаевки (к северо-востоку от Покровска).

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В то же время российская оккупационная армия могла продвинуться к западу от Новоэкономического (северо-восток от Покровска). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские войска атаковали в направлении самого Покровска; северо-восточнее Покровска в районе Владимировки, Миролюбовки и Новоэкономического и в направлении Родинского. Также захватчики наступали восточнее Покровска в направлении Мирнограда; юго-восточнее Покровска в районе Лысовки; южнее Покровска в районе Новоукраинки, Шевченко и Звирово; и юго-западнее Покровска в районе Котлино и Удачного и в направлении Молодецкого.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что российские войска сосредоточили основные удары на Покровском и Новопавловском направлениях, однако украинские войска держат оборону, несмотря на усиленное давление.

Сырский сообщил, что российские войска продолжают атаковать небольшими огневыми группами, но безуспешно пытаются захватить Покровск. Также стало известно, что 18 июля украинские войска отразили попытку российской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Покровск.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что перспективным направлением в Силах обороны считают применение для уничтожения "Шахедов" легкомоторной авиации, также развиваются дроны-перехватчики с эффективностью около 70%.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники продолжают эффективно применять большие ударные гексакоптеры Vampire, прозванные российскими оккупантами "Бабой Ягой". Недавно сбросами из этих БПЛА наши защитники уничтожили 11 вражеских блиндажей на Южно-Слобожанском направлении.

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