Украинские пограничники продолжают эффективно применять большие ударные гексакоптеры Vampire, прозванные российскими оккупантами "Бабой Ягой". Недавно сбросами из этих БПЛА наши защитники уничтожили 11 вражеских блиндажей.

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Это произошло на Южно-Слобожанском направлении, то есть на севере Харьковской области. Соответствующее видео опубликовала в Telegram пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков".

Vampire аэроразведчиков РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда ГПСУ наносил удары по противнику во время ночного рейда. Темнота не помешала меткости воинов Сил обороны, ведь дрон имеет специальное оборудование для работы ночью.

"Баба Яга" в действии!.... Удалось метко накрыть 11 вражеских укрытий. Ни один оккупант не спрячется!" – написали в ОТГ "Харьков".

Ранее о своем опыте работы с Vampire рассказал молодой воин ГПСУ с позывным "Бурса". Он отметил, что указанный беспилотник способен разносить вдребезги вражеские блиндажи, уничтожать целые группы пехоты и выполнять функцию "почтальона", доставляя необходимые вещи на позиции украинских защитников.

Как писал OBOZ.UA, на Курском направлении непосредственно на линии соприкосновения украинские пограничники на американском бронетранспортере М113 под огнем врага спасли 11 раненых побратимов. Молниеносную операцию, рискуя собственной жизнью, провели механик-водитель с оператором-наводчиком одного из подразделений бригады "Стальной кордон".

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