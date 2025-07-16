Успешная эвакуация: на Курском направлении экипаж пограничников спас 11 раненых собратьев. Видео

На Курском направлении непосредственно на линии соприкосновения украинские пограничники на американском бронетранспортере М113 под огнем врага спасли 11 раненых собратьев. Молниеносную операцию, рискуя собственной жизнью, провели механик-водитель с оператором-наводчиком одного из подразделений бригады "Стальной кордон".

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Об этом в Telegram-канале рассказала Госпогранслужба. Пограничники также обнародовали соответствующее видео операции эвакуации раненых.

Как видно из кадров, после первого попадания в бронетранспортер вражеского дрона на оптоволокне экипаж пограничников несмотря на ранения продолжил движение. Украинские бойцы добрались до места эвакуации, забрали трех тяжело раненых и еще восьмерых бойцов из смежных подразделений, которые долгое время ждали замены.

На обратном пути бронетранспортер снова попал под вражеский обстрел. На этот раз противник попал в М113 из 120 мм миномета. Несмотря на это бронетранспортер, выдержав прямое попадание мины, довез всех бойцов живыми до места назначения.

"Сейчас раненые находятся на реабилитации, М113 направлено на ремонт", – сообщили пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы беспилотников пограничного отряда "Стальной кордон" уничтожили запасы топлива врага на Северо-Слобожанском направлении. Украинские защитники из рядов Государственной пограничной службы отработали FPV-дронами по тылу российских войск. Среди пораженного – блокпост оккупантов, наблюдательный комплекс "Муром-М", антенна связи, запасы топлива.

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