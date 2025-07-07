Обычная зона поражения БПЛА: пограничники показали удар по вражескому блокпосту в тылу оккупантов. Видео

Украинские защитники из рядов Государственной пограничной службы отработали FPV-дронами по тылу российских войск на Северо-Слобожанском направлении (речь идет об отрезке фронта в Сумской области). Среди пораженного – блокпост оккупантов, наблюдательный комплекс "Муром-М", антенна связи, запасы топлива.

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Поразили объекты операторы беспилотников с 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница". Соответствующее видео пресс-служба ГПСУ опубликовала в Telegram-канале.

"То, что оккупанты называют "тылом" – обычная зона поражения для БПЛА пограничников "Стальной границы". Дронари в течение суток отработали по вражескому блокпосту, а также уничтожили средства наблюдения и связи и запасы топлива", – рассказали в ведомстве.

Как видно на видеоролике, временный склад ППМ после дронового удара загорелся.

Также оператор FPV мастерски попал прямо в камеру наблюдения, установленную на высокой башне российского "Мурома-М".

На обнародованных кадрах видно обустроенный врагом блокпост, на котором находился личный состав.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, за неполные сутки 7 июля (по состоянию на 16:00) украинские военные на Северо-Слобожанском и Курском направлениях отбили четыре вражеских атаки; еще одно боестолкновение на то время продолжалось.

Как ранее писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Сумщине. Там захватчики применяют тактику штурмов с помощью небольших групп.

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