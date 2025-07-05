Войска РФ не оставляют попыток прорвать оборону на Сумщине, но несут регулярные потери

Российская оккупационная армия не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Сумщине. Захватчики применяют тактику штурмов с помощью небольших групп, но без результатов.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он добавил, что каждый день российские военные теряют живую силу в виде десятков убитых и раненых.

Сейчас оккупанты сосредоточились в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области, пытаясь прорваться вглубь нашей территории.

"Враг применяет тактику малых штурмовых групп, но эта тактика за последнее время не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал, зайти максимально глубоко на территорию нашей страны, захватить приграничье нашего государства", – отметил Демченко.

Со своей стороны украинские пограничники совместно с подразделениями Сил обороны регулярно наносят точечные удары по позициям врага. Только на участках ответственности ГПСУ потери российских сил достигают десятков человек.

По словам Демченко, Сумщина, как и раньше, остается одним из самых уязвимых участков государственной границы. Общая длина линии разграничения с Россией в пределах области составляет около 550 км, что позволяет противнику систематически проверять оборону и осуществлять прорывы небольшими группами.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в начале июля заявил, что "внимательно" наблюдает за ситуацией на Сумском направлении, куда Россия стянула около 50 тысяч своих военных. Он подчеркнул: "посмотрим, что будет".

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают успешно вести оборонительные и контрнаступательные действия, сдерживая и оттесняя противника, который пытается продвинуться в пограничные Сумщины. В частности, наши защитники освободили Андреевку и продвинулись в районе Алексеевки.

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