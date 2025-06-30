'Продвижение врага на Сумщине остановлено': в Генштабе заявили об освобождении Андреевки и успехах в районе Алексеевки. Карта

Силы обороны Украины продолжают успешно вести оборонительные и контрнаступательные действия на Северослобожанском направлении, сдерживая и оттесняя российские войска, которые пытаются продвинуться в приграничных районах Сумской области. Украинские защитники освободили Андреевку и продвинулись в районе Алексеевки.

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Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что активные действия украинских защитников на Северослобожанском, а также на Курском направлениях, сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровское и Новопавловское.

Украинские защитники активно держат оборону по линии Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница РФ, а также на плацдарме в Курской области России. Благодаря успешным действиям украинских подразделений был освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, ВСУ продвинулись вперед в районе Алексеевки, оттеснив врага подальше от Сум.

На этих направлениях российский агрессор задействовал свои лучшие подразделения – морскую пехоту, десантно-штурмовые части, а также мотострелковые войска, активно применяет дальнобойную артиллерию, авиацию и ударные дроны. В то же время противник пытается вытеснить украинские войска с территорий Курской и Белгородской областей РФ.

Отмечается, что украинские воины эффективно уничтожают личный состав врага, его военную технику и вооружение.

По данным Генштаба, в июне 2025 года потери российских оккупантов на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9310 человек – более 4470 безвозвратных и около 4800 санитарных. Пленных среди врага – 42.

Кроме того, за это время уничтожено 423 единицы техники, среди которых 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 89 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также 3 средства противовоздушной обороны.

Огневое поражение по противнику наносится на глубину до 100 км, в том числе и на территории России. Только в июне украинские военные уничтожили 16 командных пунктов, 8 командно-наблюдательных пунктов, 6 районов скопления живой силы, 1 район сосредоточения вооружения и техники, 3 склада боеприпасов, 3 склада материально-технических средств, 3 склада беспилотных летательных аппаратов, 2 пункта управления беспилотниками, 2 ремонтные базы, а также логистическую базу и нефтебазу.

С начала Курской операции в августе 2024 года общие потери врага на Курском и Северослобожанском направлениях превышают 75 860 человек, в том числе 1037 пленных. Уничтожено более 2848 единиц военной техники, из которых 99 танков, 709 боевых бронированных машин и 322 артиллерийские системы и РСЗО.

Как сообщал OBOZ.UA:

Бойцы Сил обороны Украины освободили Андреевку от вражеских российских войск. Село расположено почти на границе с Россией. Сумел взять населенный пункт под свой контроль 225-й Отдельный штурмовой полк.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована. Силы обороны повторно сковали около 50 тысяч военных РФ на Курском и Северослобожанском направлениях, в том числе элитные бригады ВДВ и морской пехоты.

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