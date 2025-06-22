ВСУ освободили Андреевку на Сумщине – DeepState

Бойцы Сил обороны Украины освободили от вражеских российских войск населенный пункт Андреевка в Сумской области. Он расположен почти на границе с Россией.

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Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в воскресенье, 22 июня. "Силы обороны Украины освободили Андреевку", – сказано в сообщении.

В проекте отметили, что 225 Отдельный штурмовой полк после длительных боев сумел взять под контроль село.

"Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка", – сказано в сообщении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой на Сумщине еще в субботу, 14 июня.

В то же время мониторинговый проект DeepState до сих пор не менял статус населенного пункта на севере Сумщины и Андреевка оставалась в красной зоне. По состоянию на 22 июня Андреевка отмечена на карте синим цветом с надписью "освобождено".

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами 22 июня заявил, что за последние недели Силы обороны вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке на Сумщине продвинулись от 200 до 700 метров.

По словам генерала, наступательные действия врага в настоящее время остановлены по рубежу Кондратовка – Юнаковка, ситуация стабилизирована. В целом российская группировка на Сумском направлении остается примерно постоянной – 50 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Сырского, Россия уже стянула территорию Украины 695 тыс. военных. Вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается выход оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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