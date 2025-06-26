Продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована, – Сырский

Продвижение войск России в приграничье Сумщины по состоянию на текущую неделю остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована.

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Об этом 26 июня заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. "День насыщенной работы на Северослобожанском направлении. Оборона Сумщины – одна из основных задач на сегодня", – написал он на официальной странице в Facebook.

Сырский добавил: по итогам мая и июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" агрессора с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году попытка вражеского наступления на Харьковщину.

"Зато принятые ранее наши решения уже дают результат. Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения – стабилизирована", – заявил главком.

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