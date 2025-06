В ISW назвали главные цели российского наступления летом и объяснили, что стоит за формированием врагом резервов

Российские войска продолжали преследовать давние оперативные цели на поле боя в Украине в течение весны и начала лета 2025 года и, вероятно, сохранят приверженность им в течение следующих месяцев. Тем временем враг создает резервные силы, которые, возможно, сможет использовать не только на украинском фронте, но и против НАТО в будущем.

На это указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики придерживаются мнения, что действия ВС РФ отражают степень их нынешнего наступательного потенциала, и страна-агрессор вряд ли проведет отдельное летнее наступление.

Наступательные планы РФ

Накануне главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинская операция в Курской области РФ и продолжающиеся контратаки на севере Сумской области помешали врагу перебросить 60 000 солдат из Курщины для усиления атак на Лиманском, Торецком, Покровском, Запорожском и Херсонском направлениях весной 2025 года. Он отметил, что Силы обороны Украины помешали оккупантов значительно активизировать наступательные операции на этих направлениях.

На этом фоне известный российский милитарист подтвердил, что "летнее наступление" России в основном состояло из тех же изнурительных наступательных операций, которые их войска начали еще в конце 2023 года. Пропагандист признал, что ситуация вдоль линии фронта вряд ли существенно изменится летом 2025-го, и подчеркнул, что украинские силы ведут организованную оборону по всей передовой.

В ISW оценивают, что ныне войска РФ ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Предполагается, что они отдают приоритет наступательным операциям на Донетчине, как и с октября 2023 года.

В начале 2025-го оккупанты усилили темп наступательных операций, поскольку, по мнению аналитиков, Соединенные Штаты начали предпринимать усилия по посредничеству в урегулировании войны в Украине. ВС РФ поддерживали этот усиленный темп в течение последних пяти месяцев.

Отмечается, что ранее российская армия испытывала трудности с проведением одновременных крупномасштабных наступательных операций и компенсировали это проведением пульсирующих, более ограниченных наступлений вдоль различных участков линии фронта. При этом интенсивность одного участка снижалась по мере увеличения интенсивности другого.

"Однако в настоящее время российские силы, по-видимому, продвигаются в рамках как минимум трех одновременных крупномасштабных наступательных операций на направлениях Боровая – Лиман, Константиновка и Новопавловка. Российские силы также, вероятно, выделяют значительную численность личного состава для наступательных операций на севере Сумской области, хотя ВСУ, по-видимому, замедляют российские достижения в этом районе", – оценивает ISW.

В этот период интенсифицированных наступательных операций ВС РФ не смогли добиться значительных успехов, однако, как считают в аналитики, отчасти из-за того, что они в значительной степени полагаются на плохо обученную пехоту, чтобы добиться успехов перед лицом украинской обороны на основе операций беспилотников.

"Продолжение интенсифицированных наступательных операций России, вероятно, отражает степень нынешнего наступательного потенциала России, и Россия вряд ли проведет отдельную летнюю наступательную операцию", – оценили в ISW.

Цель формирования Россией резервов

Александр Сырский 22 июня также сообщил я, что российская армия имеют приблизительно 695 000 военнослужащих, размещенных в Украине (включая оперативные резервы ВС РФ). В своем стратегическом резерве РФ имеет 13 дивизий и неуказанное количество полков и бригад (всего около 121 000 военнослужащих).

По предыдущим оценкам ISW, недавние заявления Кремля указывают на то, что российская армия может формировать достаточно сил, чтобы заменить потери личного состава и усилить размер своей группировки в Украине, несмотря на значительные потери.

"Заявления Сырского предполагают, что Россия также набирает достаточно сил для создания резервов, которые в настоящее время не задействованы в боевых действиях, хотя остается неясным, действительно ли эти силы могут быть задействованы на всем фронте или Россия намерена использовать их в определенном приоритетном секторе", – отметили в ISW.

При этом там считают, что российские силы вряд ли отправят весь этот резерв на линию фронта в Украине в ближайшем будущем. Ведь, по-видимому, они уже имеют преимущество в живой силе в своих приоритетных районах передовой и в основном борются с преодолением оспариваемой "серой зоны" шириной 15-20 км, которую создали российские и украинские операции дронов – то, что значительный приток живой силы вряд ли поможет решить.

Главнокомандующий ВСУ предположил, что Россия может намереваться удержать большую часть этих сил от боевых действий в Украине в рамках подготовки к будущей войне с государством-членом НАТО. Сырский отметил, что страна-агрессор готовится к затяжной войне и попытается "истощить" Украину с помощью преимущества в живой силе. При этом подчеркнул, что ВСУ поддерживают оборонительные операции и проводит контратаки в уязвимых районах линии фронта.

Еще раньше министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со ссылкой на предположения украинской разведки сказал, что Россия начала подготовку стратегических резервов, которые, вероятно, будут использоваться в боевых действиях "не только в Украине".

"Ранее ISW оценивал, что российские военные могут отдавать приоритет вербовке в рамках долгосрочных усилий по созданию послевоенного стратегического резерва для потенциального будущего конфликта с НАТО. Российское военное командование, вероятно, продолжит наращивать этот резерв для использования в будущем против Украины или НАТО, если РФ сможет поддерживать темпы формирования сил, достаточные для восполнения потерь в Украине, одновременно наращивая этот резерв", – говорится в сводке.

