'Менять тактику враг пока не собирается': в ВСУ объяснили логику штурмов малыми группами пехоты

Войска страны-агрессора действуют на фронте малыми группами пехоты. И эта тактика россиян в последнее время остается неизменной.

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Об этом представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в эфире телемарафона. Он отметил, что тактика россиян такова, потому что "это примерно на 5-7 километров, на дальность достижения FPV-дронов".

"ВСУ, как и его враг, пытается создать "мертвую зону", в которой поражается все, что движется. То есть, даже сосредоточить определенное количество сил и средств для того, чтобы проводить штурмовые действия - непростая задача", – отметил Волошин.

Он добавил, что россияне, сосредотачивая на передовых позициях личный состав групп, пытаются проводить эти штурмовые действия. Сначала по позициям украинских войск наносятся авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами, КАБами и мощным артиллерийским огнем.

"И когда разрушаются все укрепления и укрытия, после этого под прикрытием дронов пытается зайти на эту позицию малая группа пехоты, применяя мотоциклы, какую-то легкомоторную маневренную технику типа багги или квадроциклы. И уже потом они пытаются закрепиться. Поэтому противник атакует именно таким образом", – сказал спикер.

Впрочем, добавил Волошин, что в зоне ответственности Сил обороны юга не так много штурмов малыми группами пехоты, как на других.

"Примерно на каждом из направлений фиксируется по несколько. Возможно три-четыре. За минувшие сутки зафиксировано, например, на Ореховском направлении три боевых столкновения, когда противник пытался прорваться к нашим позициям в Новоандреевке и в Каменском. Также на Приднепровском направлении было зафиксировано четыре попытки РФ подойти к нашим позициям", – резюмировал Волошин.

Ранее стало известно о том, что по состоянию на 21 июня страна-террорист уже стянула на территорию Украины 695 тыс. военных. Сейчас вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается выход оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что российские военные пока не в состоянии провести операцию по высадке десанта на побережье Одессы с последующим захватом города. У оккупантов не хватает сил и средств.

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