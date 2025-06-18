В Силах обороны объяснили, есть ли угроза десантной операции врага на побережье Одессы

Российские военные пока не в состоянии провести операцию по высадке десанта на побережье Одессы с последующим захватом города. У оккупантов не хватает сил и средств.

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Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает "Укринформ". Он также добавил, что Вооруженные силы Украины готовятся ко всем возможным сценариям развития событий.

По словам военного, президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что Россию всегда интересовал весь юг нашего государства вместе с Одессой.

"Однако, по данным нашей разведки, чтобы врагу провести подобную операцию по высадке на побережье где-то возле Одессы и захвата Одессы, нужно собрать очень серьезные силы и средства. Сейчас мы таких не видим", – пояснил Волошин.

Даже если противник захочет сухопутным путем наступать на город, ему в первую очередь необходимо форсировать Днепр, затем захватить Херсон, Николаев, а дальше уже дойти к цели.

"Вы же видите, сколько противник пытается захватить такой небольшой город, как Часов Яр, где 30 000 населения было перед российско-украинской войной. Или, например, такой город, как Торецк. Поэтому захват Одессы – это лишь их большие мечты и российское ИПСО, которое рассказывает, что враг в силах это сделать", – отметил спикер.

Волошин также подчеркнул, что город регулярно страдает от дронов и баллистики, однако держит оборону, а наши военные готовятся к любому развитию событий.

"Что касается высадки, то мы тоже понимаем и знаем об этой угрозе, поэтому побережье у нас против этой десантной операции оборудовано, имеет определенные полосы защиты для этого: и средства защиты, и огневые средства, и инженерно-фортификационные сооружения. Поэтому мы этого не исключаем, ведь враг довольно коварный и может со всех сторон проводить наступление", – подчеркнул он.

Угроза есть даже с запада, где стоит контингент войск РФ в Приднестровье. Поэтому особое внимание уделяется и этому направлению.

Напомним, во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который 11 июня состоялся в Одессе, Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить украинскую Одессу. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня Россия массированно атаковала ударными дронами Одессу: зафиксированы разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Среди травмированных – несовершеннолетняя девушка и беременная женщина.

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