Враг массированно атаковал Одессу дронами: есть разрушения, пожары, пострадали люди

На рассвете 17 июня Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу. В городе зафиксированы разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

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Количество пострадавших пока уточняется. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, несмотря на активную работу противовоздушной обороны, в Одессе из-за атаки повреждены жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение, гаражи и тому подобное. Спасатели работают над ликвидацией пожаров.

"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июня Одессу атаковали минимум десять "Шахедов": под удар попали жилые дома, роддом, админздание станции экстренной медицинской помощи, спорткомплекс, зоопарк, госархив. В результате действий врага погибли два человека, еще девять пострадали.

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