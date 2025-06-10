Россияне атаковали Одессу дронами: попадание в жилой дом, один человек погиб, трое госпитализированы. Фото

В ночь на 10 июня российские войска совершили атаку на Одессу с помощью ударных дронов. Один из беспилотников попал в жилой дом – по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Количество пострадавших уточняется.

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Об этом сообщает городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он отметил что в результате удара есть значительные разрушения.

"Также зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно - здесь один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь. Разрушения значительные, их оценку проведут утром. Людям уже предлагают временное размещение", – сообщил мэр.

На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Оценку нанесенного ущерба планируют провести утром.

Под удар также попали и другие объекты гражданской инфраструктуры. В частности, повреждена административная часть одного из роддомов. К счастью, пострадавших в медучреждении нет – пациентов и персонал эвакуировали вовремя.

"Сам факт, что обстреляли заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", – заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Голова Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате удара разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. По предварительным данным, четыре человека пострадали, погиб 59-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет. Все уполномоченные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют очередное дерзкое преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

В городе возникли пожары, информация о последствиях уточняется.

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Напомним, ночью 3 июня российские оккупационные войска направили на Чернигов дроны-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, есть разрушения, пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в понедельник, 2 июня, нанесли удары FPV-дронами по пожарной части в Степногорске Запорожскойобласти. В результате атаки ранения получили 12 спасателей.

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