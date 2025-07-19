Какая ситуация в Покровске: в ВСУ рассказали, контролируют ли город

В Покровске Донецкой области защитники Украины осуществляют контрдиверсионные мероприятия для выявления и нейтрализации российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Враг обезвреживается на подступах к городу, ситуация находится под полным контролем.

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Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Донецк". Также было обнародовано фото обезвреженных российских оккупантов.

"В городе Покровск подразделения Сил обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия, направленные на выявление и нейтрализацию вражеских ДРГ. Ситуация находится под полным контролем", – говорится в сообщении.

В ОТГ "Донецк" заявили, что все попытки россиян попасть в Покровск завершаются поражениями, ведь диверсионные группы обезвреживаются еще на подступах к городу.

Также отмечается, что Силы обороны оперативно реагируют на все угрозы и гарантируют безопасность жителей, которые решили остаться в Покровске.

В ОТУ призвали сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и не распространять непроверенную информацию.

Как писал OBOZ.UA, на днях в Нацполиции показали, как под российскими обстрелами спасают людей из Покровска. Несмотря на постоянные налеты вражеских дронов подразделение "Белый ангел" и волонтеры ежедневно осуществляют несколько заездов в город и эвакуируют гражданских прямо на ходу.

Офицер бригады "Спартан" капитан Артем Шолудько рассказал, что на Покровском направлении военные РФ изменили тактику боев, пытаясь избежать потерь. Оккупанты все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику.

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