'Дрон над нами': в полиции показали, как спасают людей из горящего Покровска. Видео

В Национальной полиции Украины показали, как спасают людей из охваченного огнем Покровска в Донецкой области. Несмотря на постоянные российские удары, полицейские экипажа "Белый ангел" и волонтеры ежедневно осуществляют несколько заездов в город и эвакуируют местных жителей почти на ходу.

Видео дня

Соответствующее видео во вторник, 15 июля, обнародовала пресс-служба Нацполиции. На опубликованных кадрах показаны моменты сложной эвакуации из горящего Покровска.

"Из-за постоянной угрозы с неба экипаж подбирает людей почти на ходу. Несмотря на плотные обстрелы, полицейские и волонтеры ежедневно осуществляют несколько заездов в город, чтобы спасти как можно больше жизней", – говорится в сообщении.

Так, из частного сектора "Белые ангелы" эвакуировали 92-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться.

А из одного из микрорайонов – пожилые супруги. Пара заранее приготовила вещи так, чтобы их можно было загрузить за несколько минут.

Люди понимают, что времени мало, потому что российские БПЛА непрерывно охотятся как на авто, так и на людей.

"Быстрее запрыгивайте, запрыгивайте. Бегом, бегом, бегом! Дрон летает, быстрее, быстрее!" – говорят полицейские на видео.

Среди спасенных – местный священник отец Александр. Во время эвакуации, когда авто ехало по опасной дороге, он вместе с другими пассажирами читал молитвы.

Экипажу и эвакуированным пришлось прорываться сквозь налет вражеских БПЛА.

Однако, к счастью, эвакуация была осуществлена успешно: все вывезенные граждане уже в безопасном месте.

"Люди добрые. Мы в Доброполье. Батюшка всю дорогу читал молитвы. Дрон был перед нами", – говорит на видео один из "Белых ангелов".

В Нацполиции отметили, что экипаж "Белый ангел" продолжает спасать жизни из Покровска, пока в городе остаются те, кто ждет спасения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июля войска России нанесли удары по городу Родинское Покровского района Донецкой области. Вследствие вражеской атаки повреждены дома, ранения получили четыре человека.

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