На Покровском направлении российские оккупанты, пытаясь адаптироваться к условиям и избежать потерь, изменили тактику ведения боевых действий. В последнее время они все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику, лишь изредка привлекая бронетехнику.

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Об этом сообщил офицер бригады "Спартан" капитан Артем Шолудько в эфире телемарафона. По его словам, изменение тактики врагом ему не помогло.

"Россияне уже который день меняют тактику. Они используют более комбинированную тактику или пеший ход, или мототехнику, или автотехнику. Таких случаев, чтобы противник привлекал бронетехнику, то уже меньше. Даже статистически", – рассказал капитан.

По словам военного, особое внимание оккупанты сосредоточили на использовании мотоциклов и квадроциклов для быстрого перемещения штурмовых групп.

Однако такая тактика имеет свои недостатки. Эти средства передвижения открыты и соответственно уязвимы, из-за чего потери в живой силе у россиян остаются высокими.

У украинских защитников эффективно работает разведка, поэтому вражеские пехотные группы обнаруживаются еще на этапе сосредоточения или выдвижения. Это позволяет защитникам не ждать приближения врага к позициям, а заблаговременно определять способ его уничтожения, отметил Шелудько.

"За пехотинцем, который идет к нам, мы наблюдаем почти с того места, где он накопился в прошлый раз. То есть, используем дальнюю разведку, и ведем его. Стараемся не допускать, чтобы о наличии вражеской пехоты у нас перед позициями докладывала сама наша пехота. Потому что это уже неожиданность и мы так уже не работаем. Враг заблаговременно обнаруживается и дальше тогда принимается решение чем именно его обезвредить и какова будет дальнейшая судьба", – объяснил военный.

По данным Генштаба, Покровск и окрестные районы остаются одной из самых горячих точек фронта. В течение последних дней там продолжаются интенсивные бои.

Так, с начала суток 18 июля на Покровском направлении российские оккупанты совершили 28 атак в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск врага и по состоянию на 16 часов уже отбили 24 штурма.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска в течение последних дней имели успехи на передовой в Покровском районе Донецкой области. Об этом говорится в сводке Института изучения войны за 17 июля. Опубликованные геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на юго-востоке Новоэкономичного (к востоку от Покровска).

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