Силы обороны Украины в течение последних дней имели успехи на передовой в Покровском районе Донетчины. Российские же войска продвинулись не только на этом участке, но и в сторону Боровой на Харьковщине.

На остальных направлениях тоже шли интенсивные бои, но подтвержденных продвижений с обеих сторон там не было. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 17 июля.

Так, геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на юго-востоке Новоэкономического (к востоку от Покровска).

При этом подразделения армии РФ 16-17 июля атаковала в направлении самого Покровска; к северу от райцентра в направлении Родинского; к северо-востоку – в сторону Владимировки; к востоку – в районе Новоэкономического, Николаевки и Миролюбовки; к юго-востоку – в районе Лысовки; к югу – возле Новоукраинки; юго-западнее города – вблизи Зверево, Удачного, Котлино и в направлении Молодецкого. Российский пропагандист пожаловался, что ВСУ контратаковали российские войска к западу от Котлино.

Российский милитарист приписал недавнее "взятие" Николаевки подразделениям 5-й мотострелковой бригады ВС РФ. Также сообщается, что на Покровском направлении действуют подразделения отряда "Тайфун" 506-го мотострелкового полка российской армии, а операторы БПЛА центра "Рубикон" наносят удары по украинским позициям в районе Белозерского (северо-западнее Покровска).

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Боровской Андреевки (северо-восток от Боровой) на Харьковщине.

При этом не подтверждается заявление российского милитариста о том, что оккупантам удалось пройти к северу от Колесниковки (северо-восток от Боровой).

"16 и 17 июля российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой в районе Захризово и Зеленого Гая, к востоку – в районе Надежды и к юго-востоку – в районе Грековки и Новоегоровки", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Покровское направление остается одним из самых напряженных на всей линии фронта. Российские войска продолжают штурмы, формируя группы по 400-500 оккупантов, и атакуют украинские позиции, избегая использования тяжелой техники.

