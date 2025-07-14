Оккупанты накапливают для штурмов группы по 400-500 человек: военный рассказал, что происходит на Покровском направлении. Карта

Покровское направление остается одним из самых напряженных по всей линии фронта. Российские войска продолжают штурмовые атаки, формируя группы по 400-500 человек, и атакуют украинские позиции, избегая использования тяжелой техники.

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Об этом рассказал офицер 210 отдельного штурмового полка Максим Прудеус в эфире телемарафона. По его словам, единственное, чего армии РФ удается достичь, это увеличение серой зоны.

"Покровское направление можно назвать очень сложным. Враг там активизируется и накапливает по 400-500 человек и штурмует без тяжелой техники. Пытается искать слабые места в нашей обороне, пытается их прорвать", – сказал защитник.

Прудеус добавил, что иногда российским диверсионно-разведывательным группам удается временно зайти на подконтрольную Украине территорию, но их сразу уничтожают Силы обороны Украины.

"Единственное, чего врагу удается достичь, это увеличение серой зоны", – объяснил военнослужащий. В то же время, по его словам, никаких весомых успехов российские войска на этом направлении не имеют.

Офицер также сообщил, что диверсионные группы оккупантов уже несколько раз пытались проникнуть на территорию Днепропетровской области. Все эти попытки завершились для врага поражением.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении с начала текущих суток оккупанты совершили уже 26 атак на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Покровска, Родинского, Новопавловки, Мирнограда.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам Генштаба, за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 1 млн военных. Но Москва не считается с этим, ведь человеческий ресурс для нее самый дешевый, и она продолжает отправлять "мясо" в бесконечные штурмы ради своих больных имперских амбиций. В частности, огромные потери армия РФ понесла в Курской области.

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