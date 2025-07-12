Более миллиона военных: Палиса назвал направления фронта, где армия РФ понесла наибольшие потери

По оценкам Генштаба, за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потерялаболее 1 млн военных. Но Москва не считается с этим, ведь человеческий ресурс для нее самый дешевый, и она продолжает отправлять "мясо" в бесконечные штурмы ради своих больных имперских амбиций. В частности, огромные потери армия РФ понесла в Курской области.

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Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Report.az. Он назвал направления фронта, где Россия положила больше всего своих оккупантов.

"Потери России превысили миллион военных. Несмотря на огромные потери, они упорно пытаются реализовывать свою стратегию агрессии в отношении Украины", – сказал Палиса.

При этом он отметил, что потери украинской армии несравненно меньше.

"Жизнь каждого солдата безусловно дорогая. Все должны помнить, что каждая смерть солдата – это разбитый мир. И любая потеря, она очень дорогая. По моему мнению, те люди, которые сейчас с оружием защищают нашу страну, они больше всего, наверное, заслуживают в ней жить – в том государстве с теми ценностями, за которые они борются. Безусловно, потери наши несравненно меньше российских", – подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.

Палиса также сказал, на каких направлениях фронта российская оккупационная армия больше всего потеряла своих военных.

"Россияне понесли большие потери в Курской области. В определенный период они понесли значительные потери на Бахмутском направлении, на Покровском направлении. И сейчас также", – сообщил чиновник.

Но как бы ни считалась Россия со своими потерями, ей все сложнее становится пополнять свое войско. Поэтому она изыскивает различные способы, в частности, принудительно отправляет на фронт мигрантов.

"Мы часто сталкиваемся со случаями, когда на стороне Российской Федерации воюют граждане стран Азии, Африки, Латинской Америки. Очень часто они попадают в плен, собственно, оттуда у нас и появляется информация, которая это подтверждает. Кроме того, мы все понимаем отношение Российской Федерации к мигрантам внутри государства. Часто слышим об этом. Мигранты в России – это одна из самых незащищенных слоев населения. Поэтому на них легче всего повлиять через административное давление, а также фабрикацию уголовных дел с четким выбором – привлечения в Вооруженные Силы или походом за решетку", – рассказал Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA, за более чем три года полномасштабной войны общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава оккупационной армии достигли 1 031 620 военнослужащих. Такие обновленные данные 11 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Только за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили около 1040 захватчиков.

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