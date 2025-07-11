Защитники отминусовали 1040 оккупантов и семь ББМ российской армии за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1040 захватчиков из РФ. Также обезвредили 344 единицы российской военной техники и вооружения.

Видео дня

За годы полномасштабной войны общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава оккупационной армии достигли уже 1 031 620 оккупантов. Обновленные данные 11 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 14 российских крылатых ракет (всех 3459) и 222 беспилотника оперативно-тактического уровня (45 003).

Воины уничтожили 23 артиллерийские системы (всего 30 163), семь боевых бронированных машин (22 979), два танка (11 013) российских войск.

Кроме этого, бойцы сожгли еще 76 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 54 732).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3929 единиц спецтехники, 1437 РСЗО, 1193 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 28-й ОМБр поразили российский "танк-чудо", который оккупанты применили в атаках на Торецком направлении фронта. Для уничтожения вражеского "сарая" защитникам понадобилось около 60 FPV-дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!