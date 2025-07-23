Враг хочет заставить ВСУ отступить: в ISW оценили ситуацию в районе Покровска и объяснили замысел агрессора. Карта

Российские диверсионно-разведывательные группы недавно вошли в Покровск Донецкой области с юга. Украинские воины дали оккупантам бой и сейчас ищут остатки вражеских ДРГ в городе.

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Последние события на этом участке фронта указывают на вероятное усиление российских наступательных усилий в районе Покровска, враг будет пытаться обходить город с флангов, чтобы заставить Силы обороны отступить из населенного пункта. О ситуации рассказали в Институте изучения войны

Что известно о ситуации в Покровске и окрестностях

Из Покровска продолжают поступать тревожные сообщения о том, что российские диверсионно-разведывательные группы недавно продвинулись в южную часть города. Аналитики геолоцировали кадры, опубликованные 21 июля: они зафиксировали бой между российскими войсками и украинскими воинами, движущимися по трассе E50 Покровск-Павлоград на юге Покровска.

Между тем источник, связанный с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в тот же день, 21 июля, сообщал, что российские диверсионные группы неопределенного размера продвинулись к Покровску через Зверево (на юго-запад от Покровска) "несколько дней назад". С тех пор украинские войска ищут и уничтожают эти российские группы.

А 22 июля одно из украинских СМИ со ссылкой на защитников Покровска сообщило, что российские диверсионные элементы вошли в город 17 июля, и что украинские войска проводят операции по зачистке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский 18 июля сообщил, что украинские войска отбили попытку россиян проникнуть в Покровск.

"Геолокационные данные свидетельствуют о том, что российские войска продвигаются к Покровску с юго-запада. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно также незначительно продвинулись на восток от Зверево (на юго-запад от Покровска) после недавней активизации наступлений на юг от Покровска", – отметили аналитики.

Также они привели заявления одного из российских военных блогеров, который утверждал, что оккупанты якобы продвинулись дальше на северо-восток от Зверево. Другой российский пропагандист назвал Зверево "серой зоной".

Что задумал враг

В ISW считают, что передислокация россиян в районе Покровска и попытки российских ДРГ зайти в город свидетельствуют о том, что в ближайшее время российское командование планирует усилить наступление на райцентр.

Так, военный обозреватель Константин Машовец на днях сообщил, что недавно россияне передислоцировали на направление подразделения российских 1-й и 9-й мотострелковых бригад (обе 51-й общевойсковой армии – бывшего "1 армейского корпуса "ДНР"). Новоприбывшие захватчики должны усилить группировку российских военных, наступающую на севере и северо-востоке от Покровска.

Машовец прогнозирует, что эти подразделения командование вражеской армии планирует использовать для активизации усилий по обходу Покровска. В то же время российские подразделения 2 общевойсковой армии РФ усилили наступление на юге от Покровска.

"ISW продолжает оценивать, что российские продвижения на северо-восток от Покровска способствуют охвату Покровска и Мирнограда (к востоку от Покровска), перекрывая автомагистраль Т-0515 Покровск-Доброполье и усложняя для украинских воинов пути выхода из Покровска", – отметили аналитики.

В ISW также констатировали, что с конца 2024 года продвигаться оккупантам на юго-запад, юг и юго-восток от Покровска стало особенно тяжело – благодаря украинским беспилотникам и значительным потерям.

Так, в конце августа прошлого года россиянам удалось ненадолго продвинуться к окраинам Мирнограда, но вскоре украинские воины вытеснили их из города.

"Российские войска могут продолжать усилия по продвижению на северо-восток от Покровска, одновременно усиливая атаки на город с юга и юго-запада, пытаясь заставить украинские войска отступить под угрозой окружения", – высказали аналитики предположения относительно возможного плана захватчиков.

Что предшествовало

Ранее в ISW оценили заявления Кремля после угроз президента США Дональда Трампа и его обещания действовать, если РФ в течение 50 дней не прекратит огонь. Эти заявления сводятся к простому выводу: Россия хочет затянуть войну.

Кроме того, накануне аналитики констатировали, что у Сил обороны есть успехи на Сумском направлении, зато россиянам удалось продвинуться в Донецкой области.

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